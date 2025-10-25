Un experto propone un 'plan Sur' con un canal para el Poyo para defender l'Horta Sud de otra riada

El profesor de Ecología de la Universitat de València Juan Soria plantea un nuevo plan sur para el barranco del Poyo que evite las riadas ... en l'Horta Sud. Así lo ha propuesto este viernes en la jornada 'Un año de la barrancada, la afección de la dana a la Albufera de Valencia', donde se ha analizado el efecto que tuvo la riada sobre el lago. En la propuesta de Soria, el experto plantea un canal de 6 kilómetros de longitud.

Este nuevo plan sur saldría desde el inicio de Torrent e iría entre esta localidad y Picanya en paralelo a la CV-33 pero atravesando el distribuidor sur. Soria propone un canal que discurriría al sur de Albal y al norte de Beniparrell antes de salvar la V-31 y adentrarse en la Albufera. La capacidad sería de 3.000 metros cúbicos por segundo y tendría una anchura de 160 metros. La solución sería muy similar al plan sur pero implicaría la destrucción de parte de huerta y, sobre todo, de zonas de polígonos industriales entre los pueblos más cercanos al lago alrededor de la pista de Silla.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no se plantea nada similar. En realidad, haretomado el proyecto para la construcción de una vía verde, denominación utilizada por la entidad para una conexión, en este caso entre el barranco del Poyo y el nuevo cauce del Turia. El punto de salida sería una zona intermedia entre los cascos urbanos de Picanya y Paiporta en dirección al Plan Sur con un ligero desvío hacia el norte. El proyecto original señala que el cauce tendrá una longitud de 2.270 metros. En el mismo documento se indica que el barranco tiene un aforo de 800 metros cúbicos por segundo aguas abajo de Paiporta, por lo que consideran que al menos deben derivarse a través de la nueva conexión otros 700 metros cúbicos por segundo. Eso en el plan inicial que ahora revisarán los técnicos a la vista de lo que sucedió el pasado 29 de octubre, con una cifras en las inundaciones totalmente por encima de cualquier proyección.

La propuesta de Soria se lanzó en una jornada en la que participaron el mismo Soria, el profesor de la UNED Rafael Muñoz y Juan Víctor Molner Polit, investigador de la UV, que habló de las afecciones ecológicas en las escorrentías que acabaron en la Albufera el 29 de octubre. El trabajo de Molner evidencia que la mejor solución para terminar con la contaminación de la Albufera es lo que define como una «sinergia perfecta»: entradas periódicas de agua limpia limpian la columna de agua temporalmente, aumentando renovación y reduciendo nutrientes; y la retirada física del millón de metros cúbicos de sedimento contaminado que entró en la Albufera ese día. Para que se hagan una idea, y entendiendo la imagen, es como si se tirara de la cadena en el lago.