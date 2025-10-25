Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España
Alumnos durante la primera convocatoria de selectividad de julio. JL Bort

Estudiar Medicina ha sido más fácil de lo previsto al bajar la nota de corte casi medio punto

El baile de las listas de espera dispara las carreras a las que se entra sólo con un cinco: de 21 a 166

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Las notas de corte definitivas para entrar en alguno de los grados y dobles grados que ofrecen las universidades públicas de la Comunitat han bajado, ... de media, 1,408 puntos respecto a los primeros listados, publicados justo tras la preinscripción de julio, lo que da idea de los grandes cambios que provocan las renuncias y la consiguiente gestión de las listas de espera hasta que se conforma la matrícula definitiva. La reducción afecta a la práctica totalidad de los estudios, incluyendo los más demandados como Medicina, en el que conseguir plaza siempre es difícil, pero menos de lo que se esperaba. Tampoco se escapan los que marcaron las notas de corte más altas (normalmente dobles grados o estudios combinados con pocos puestos de nuevo ingreso). Y en cuanto a las mayores diferencias, se llegan a superar los cinco puntos en grados con un perfil similar: estudios de centros adscritos a alguna universidad pública o de campus y sedes secundarias. Es decir, al principio tuvieron demanda como opciones no prioritarias (segundas y sucesivas, por si fallaba la primera) pero se fueron desinflando a medida que se iban generando vacantes que atraían esas matrículas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estudiar Medicina ha sido más fácil de lo previsto al bajar la nota de corte casi medio punto

Estudiar Medicina ha sido más fácil de lo previsto al bajar la nota de corte casi medio punto