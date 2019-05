Casi el 90% de los españoles es partidario de prohibir fumar en coches con niños a bordo ÁLVARO SOTO Miércoles, 29 mayo 2019, 00:51

madrid. España vive una paradoja respecto al tabaco: los ciudadanos son partidarios de nuevas normas para limitar por ley su consumo, pero a la vez, la percepción sobre los daños de este hábito en la salud ha disminuido. «Constatamos que en los últimos años se ha producido una relajación en la visión que se tiene sobre los prejuicios de fumar y también en la aplicación de la normativa vigente», sostiene la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), María Fernández, que presentó ayer su encuesta anual sobre hábitos tabáquicos.

El informe refleja un ligero aumento en los tres últimos años en el número de fumadores, que pasa del 21% de la población al 23,3%. El 16,3% de los consultados es fumador diario, el 33,7% es exfumador, el 43% nunca ha fumado y el 7% es fumador ocasional. Consumen una media de diez cigarrillos al día y comienzan con ese hábito a los 17 años.

Para reducir el consumo, opinan los médicos, resulta imprescindible no sólo que se cumpla la ley antitabaco, sino que la población tenga la percepción de que la normativa funciona. Y no siempre es así. El 62% de los encuestados creen que no se cumple la normativa que prohíbe fumar en las terrazas de bares y restaurantes. ´

«El problema no es la ley, que ha sido una muy buena ley. El problema es que ya tiene 10 años y, en este tiempo, las formas de consumo progresan», aseguró la portavoz del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la semFYC, Lucía Gorreto, que también reclamó «adaptar las leyes, endurecerlas respecto a las nuevas formas de consumo y ser más proteccionistas en cuanto al humo ambiental del tabaco».

En este sentido, el conjunto de los encuestados apoya una legislación más dura contra el tabaco. Por ejemplo, el 86,3% respalda la prohibición de fumar en vehículos privados cuando viaja un menor, aunque la cifra baja si en el coche no va un niño (se queda en el 54%). Y tres de cada cuatro (el 75,4%) creen que se debe prohibir fumar en lugares al aire libre en los que se producen concentraciones de gente.