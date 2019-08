«Escasea el material básico como escarpines o sombrillas» M.G. VALENCIA. Domingo, 11 agosto 2019, 23:07

«Escasean escarpines, gafas de sol, la crema o incluso las sombrillas, no hay suficiente material básico para nuestro trabajo, son el equipo de protección que necesitamos», dice el socorrista Miguel Ángel Ñiguez, trabaja en la zona de Alicante, pero ha pasado por muchas playas de toda la Comunitat y ha tenido que lidiar con todo tipo de situaciones. «No reponen las motos de agua, ni las lanchas, que no deberían superar en ningún caso los 6 años, pero esto no se cumple, al ser una concesión de 4 o 8 años como mucho, tratan de estirar al máximo gastándose lo mínimo, también con el combustible», relata Ñiguez sin tapujos. Tiene claro cuál es el problema. «Los Ayuntamientos no se preocupan por la seguridad en las playas, los pliegos de las licitaciones los redactan políticos y no especialistas, así no se cumplen realmente con las necesidades, para ellos es una carga monetaria, preferirían no tener que pagarla, pese a que viven del turismo y deberían preocuparse por la seguridad», señala el socorrista que lo considera una falta grave contra la seguridad de los bañistas. Para él tanto las empresas como los Ayuntamientos deberían estás controlados por una ley común, autonómica que les obligue a cumplir unos requisitos óptimos para garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de los socorristas. «Imagina estar todo el dia en una silla, algunos en una torre sin tener un acceso fácil, con menos una hora para comer, cuando la concentración la pierdes a los 45 minutos, a eso suma el esfuerzo que realizan bajo el sol, si hay rescate tienes que correr 200 metros y nadar otros 400, imagina todo ello si no dispones de suficiente material», matiza.