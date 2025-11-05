Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atascos en la V-31 este miércoles, 5 de noviembre. DGT

Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas con más de 56 kilómetros de atascos

Las vías más afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la V-31

Redacción

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 5 de noviembre, más de 56 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas es la A-7, donde se han notificado un total de 25 kilómetros de colas en cuatro puntos distintos: nueve kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante; cinco kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona; siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona y cuatro kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrial Sur sentido enlace A-3 Madrid.

Al mismo tiempo, la situación también es complicada en la V-31, donde se registran cinco kilómetros entre Silla y Catarroja sentido Valencia, dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia y un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante.

Por su parte, la CV-35 presenta cuatro kilómetros de embotellamientos entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia. Mientras que en la V-21 hay cuatro kilómetros de colas entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la A-3, con dos kilómetros de retenciones entre el barrio de Sant Josep Artesà y el barrio de la Luz sentido Valencia y la CV-36, con 3,5 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Por último, la V-30 presenta cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y otros dos kilómetros de colas a la altura de Paterna sentido puerto.

No obstante, recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10

    La mejor librería de España está en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas con más de 56 kilómetros de atascos

Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas con más de 56 kilómetros de atascos