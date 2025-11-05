Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas con más de 56 kilómetros de atascos Las vías más afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la V-31

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 5 de noviembre, más de 56 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas es la A-7, donde se han notificado un total de 25 kilómetros de colas en cuatro puntos distintos: nueve kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante; cinco kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona; siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona y cuatro kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrial Sur sentido enlace A-3 Madrid.

Al mismo tiempo, la situación también es complicada en la V-31, donde se registran cinco kilómetros entre Silla y Catarroja sentido Valencia, dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia y un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante.

Por su parte, la CV-35 presenta cuatro kilómetros de embotellamientos entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia. Mientras que en la V-21 hay cuatro kilómetros de colas entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la A-3, con dos kilómetros de retenciones entre el barrio de Sant Josep Artesà y el barrio de la Luz sentido Valencia y la CV-36, con 3,5 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Por último, la V-30 presenta cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y otros dos kilómetros de colas a la altura de Paterna sentido puerto.

No obstante, recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.