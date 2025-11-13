Enfermeras de La Fe critican que profesionales sin experiencia ocuparán la mayoría de plazas en servicios críticos del centro

Las enfermeras del hospital La Fe de Valencia están en pie de guerra por el proceso de oferta pública de empleo que se acaba de ... llevar a cabo en el centro, y que ha dejado las nuevas plazas ya asignadas definitivamente esta semana. Según manifiestan estas profesionales afectadas, que se cuantifican en unas 200, el hospital ha otorgado la gran mayoría de nuevos puestos en servicios críticos y especializados a enfermeras sin experiencia, que han sido las que han ocupado los primeros puestos de la oposición, lo que puede comprometer la calidad asistencial en los próximos meses.

Se trata de servicios como los quirófanos de Urgencias de adultos, los de pediatría, los programados, las UCI de adultos y de niños y la Unidad de quemados, de la que La Fe es hospital de referencia en la Comunitat. Todos ellas áreas que requieren una rapidez y profesionalidad extremas para actuar con los pacientes, por lo que las enfermeras que tienen dos décadas de experiencia en estos servicios del centro consideran que «se van a desmantelar equipos ya formados y que se entendían sólo con mirarse para ahora tener que formar a nuevas profesionales», critican, aunque prefieren no revelar su identidad.

El problema que señalan es que La Fe ha unificado dos procesos, el concurso de méritos para estabilizar las plazas y la oposición. Si los hubieran hecho por separado, la experiencia hubiera pesado mucho más en el primero y no habría ocurrido este problema, argumentan. Pero al juntarlos, la nota de oposición es más decisiva, y al haber sido un examen muy teórico, los primeros puestos fueron para aspirantes más jóvenes que tenían más fresco el temario. Las que ya estaban en el centro como interinas y consolidan su plaza están peor clasificadas y deberán cambiar de especialidad, pese a sus años de experiencia en servicios tan específicos.

Según defiende La Fe, la mayoría de personal que ha obtenido las plazas sí tiene experiencia en los puestos que se han adjudicado y además disponen de másters específicos, aunque las enfermeras afectadas aseguran que sólo han hecho rotaciones de «dos o tres meses» y que ahora «habrá que formarlas», en servicios «donde no hay tiempo para nada», critican.

En el acto de adjudicación de plazas de este martes hubo protestas y abucheos para la directora de Enfermería de La Fe e incluso tuvo que acabar su discurso antes de tiempo por la tensión que había en la sala ante esta situación.

Según las cifras que aportan estas enfermeras, tras el proceso de adjudicación de plazas en los quirófanos de Urgencias sólo van a continuar 4 profesionales que ya estaban en el centro y en cambio llegan 15 nuevas, según ellas sin experiencia, mientras que en la UCI de adultos siguen sólo 3 y van a comenzar 27 nuevas, y en la Unidad de quemados entran 15 y sólo sigue una con experiencia.

En total este proceso de oferta de empleo contenía más de 1.000 plazas de enfermería en La Fe, pero el problema al que hacen referencia las afectadas se centra en los servicios más críticos, donde más se necesita la experiencia para realizar procedimientos de mucha urgencia, por eso lo cifran en torno a 200. Censuran que los equipos de quirófanos, que estaban muy consolidados al trabajar juntos desde hace muchos años, ahora se van a desmantelar y que con ello «bajará la calidad asistencial y aumentará la carga de los trabajadores, que deberán formar a los nuevos», añaden.

La toma de posesión de las nuevas plazas será en principio en enero, aunque no se ha confirmado oficialmente y estas afectadas, que ahora van a pasar a trabajar en otros servicios de La Fe, critican que la directora de Enfermería no las ha recibido en su despacho para hablar sobre las consecuencias de este proceso.