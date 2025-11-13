Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Entrada al hospital La Fe de Valencia. JL Bort

Enfermeras de La Fe critican que profesionales sin experiencia ocuparán la mayoría de plazas en servicios críticos del centro

El proceso de oferta de empleo desata la polémica del personal y afecta sobre todo a quirófanos, UCI y Unidad de quemados

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

Las enfermeras del hospital La Fe de Valencia están en pie de guerra por el proceso de oferta pública de empleo que se acaba de ... llevar a cabo en el centro, y que ha dejado las nuevas plazas ya asignadas definitivamente esta semana. Según manifiestan estas profesionales afectadas, que se cuantifican en unas 200, el hospital ha otorgado la gran mayoría de nuevos puestos en servicios críticos y especializados a enfermeras sin experiencia, que han sido las que han ocupado los primeros puestos de la oposición, lo que puede comprometer la calidad asistencial en los próximos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Enfermeras de La Fe critican que profesionales sin experiencia ocuparán la mayoría de plazas en servicios críticos del centro

Enfermeras de La Fe critican que profesionales sin experiencia ocuparán la mayoría de plazas en servicios críticos del centro