Un endometrio de hidrogel mejorará la reproducción asistida La investigación, con participación de la UPV, está en fase inicial y hasta ahora sólo se ha probado en animales S. V. Viernes, 10 mayo 2019, 01:20

valencia. Un hidrogel que simula el endometrio podría aumentar las tasas de éxito de los tratamientos reproductivos, según un trabajdo desarrollado por el doctor Hannes Campo, investigador de la Fundación IVI, como parte de su tesis doctoral, y dirigido por la doctora Irene Cervelló, experta en el área de Células madre y Bioingeniería de esta misma fundación.

El estudio, probado sólo en animales, podría suponer una mejora importante en las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida. De acuerdo con el IVI, las nuevas tecnologías de bioingeniería tienden hoy en día a integrar materiales lo más similares a lo que se puede encontrar en el propio cuerpo -no sintéticos- para ofrecer, mediante la medicina regenerativa, una cura a pacientes que presentan problemas en uno o varios de sus órganos. «La investigación se basa en una técnica novedosa consistente en crear un hidrogel a partir de un endometrio al que le hemos quitado todas las células, es decir, su material genético. Posteriormente, ya hecho el gel, hemos estudiado las aplicaciones que puede tener tanto in vitro, como in vivo», describió la doctora Cervelló.