«Se empezó a mover todo, no sabíamos qué pasaba» Jueves, 22 agosto 2019, 23:45

Rocío de la Vara, vecina de Xàbia, asegura que notó como el suelo comenzaba a moverse mientras cenaba en la terraza de su casa: «Se empezó a mover todo: los vasos, los platos... no sabíamos qué pasaba, durante unos segundos todo temblaba».

Y es que el seísmo se hizo notar entre los habitantes de esta localidad. Mª José Azorín, otra vecina que reside en esta zona, percibió «una sacudida y un fuerte ruido», mientras que Juan Ordoñez, habitante del mismo municipio, afirma que «fue un susto terrible en el momento, no me lo esperaba, menos mal que no pasó de los cinco segundos y se quedó en nada».

En Benitatxell, epicentro del seísmo, el temblor pareció un «accidente de tráfico, ya que se movió todo durante unos segundos», como afirma la vecina del municipio, María Torres.

Y en la zona del Segundo Montañar, los vecinos señalan que notaron «una sacudida y un gran temblor en casa», que pensaron que podía ser una «especie de explosión».