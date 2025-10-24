Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
Agua en el barranco del Carraixet en el temporal de finales de septiembre. JESÚS SIGNES

Emergencias llamó cuatro veces al SAIH ante aumentos de caudal en el temporal de septiembre

La conselleria envía un informe a la jueza que investiga el 29 de octubre en el que detalla que se enviaron bomberos a revisar hasta 10 escalas en barrancos de Valencia y Castellón

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Emergencias ha enviado un informe a la jueza de Catarroja que investiga la dana en el que explica cómo se gestionó el temporal de finales ... de septiembre, que puso en alerta roja el litoral de las provincias de Valencia y Castellón. En el documento destaca poderosamente que en este caso Emergencias sí llamó hasta en tres ocasiones al técnico de guardia del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al recibir avisos de aumento de caudal en la Vega Baja.

