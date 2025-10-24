Emergencias llamó cuatro veces al SAIH ante aumentos de caudal en el temporal de septiembre

Emergencias ha enviado un informe a la jueza de Catarroja que investiga la dana en el que explica cómo se gestionó el temporal de finales ... de septiembre, que puso en alerta roja el litoral de las provincias de Valencia y Castellón. En el documento destaca poderosamente que en este caso Emergencias sí llamó hasta en tres ocasiones al técnico de guardia del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al recibir avisos de aumento de caudal en la Vega Baja.

Ocurrió el día 30, cuando el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) empezó a dar avisos en el sur de Alicante. A las 10.44 llegó el primer aviso, que indicaba que en el Azud de los Huertos, en Orihuela, el caudal llegaba a 2,08 metros de altura. 12 minutos después, subió hasta los 2,11 metros, el 40% del caudal total. Es por es que Emergencias pregunta al organismo de cuenca: «Se consulta a CHS y traslada que son avisos de riesgo bajo. Puesto que la variación con respecto al anterior aviso es mínima no se realiza aviso a los municipios».

Alicante entra en alerta naranja y la situación se complica. A las 19.34 horas, llegan dos nuevos avisos del SAIH: el primero marca que la altura de la lámina de agua del río Segura en Manzano y Ferrer es de 4,38 metros, un 56% de la altura total permitida en ese punto; y el segundo, 3,62 metros en Orihuela, donde la altura máxima es 6,40 metros. De nuevo, se vuelve a hablar con el SAIH: «Informa que, si bien se trata de avisos de caudal ascendente, está próximo a alcanzarse el pico de caudales para posteriormente dejar de aumentar. Por el momento no existe riesgo de desbordamiento. Se mantendrá un seguimiento de la evolución. Se envía notificación a los municipios de la cuenca del Segura de las alertas recibidas».

Por tercera vez, a las 20.37 horas, el SAIH informa de que en Benejúzar el agua ha llegado a los tres metros y medio en un punto donde el cauce no puede llevar más de ocho metros de altura. «Consultado técnico SAIH informa que el aviso es coherente con los recibidos anteriormente ya que Benejúzar se encuentra aguas abajo de los aforos anteriores. Informa que a medida que la punta de caudal se vaya desplazando aguas abajo no se descarta que se reciban nuevas alertas. Descarta riesgo de desbordamiento en las condiciones actuales. Se envía notificación a los municipios de la cuenca del Segura de la alerta recibida», indica el informe.

Pero es que hay una cuarta ocasión. Es a las 22.27 horas. El SAIH informa de 3,7 metros de altura de la lámina de agua en Jacarilla. El técnico de guardia contesta de nuevo a la pregunta de Emergencias, quizá algo molesto. «Informa que no hay ningún problema, que se van a recibir más alertas de los dos puntos de aforo que hay aguas abajo de Orihuela, Jacarilla y Rojales, están pasando 30 metros cúbicos. Se envía notificación a los municipios de la cuenca del Segura de la alerta recibida».

Además, el documento desvela que se pidió a los bomberos vigilar las escalas de hasta 10 barrancos en Valencia y Castellón. A las 13.31 horas del día 28 se solicita a los bomberos forestales que vigilen cauces y barrancos. A las 17.48 horas se solicita al consorcio colaboración para reforzar vigilancia en la población de Sot de Chera ante el episodio meteorológico previsto en las próximas horas y el Escenario 1 activado en la presa de Buseo. A las 18.38 horas desde el Centro de Control de Emergencias se solicita colaboración en la vigilancia de la Rambla de Alcalá y barrancos y zonas de marjal del litoral norte de la provincia de Castellón con los recursos que se estimen convenientes, El primer reporte de las 18.58 horas informa que no hay incidencias y los cauces van secos.

Desde el Centro de Control de Emergencias se propone entonces que se realice un seguimiento cada 2 horas aproximadamente hasta nuevo aviso, teniendo en cuenta que esta programación podría variar en función evolución episodio meteorológico. A las 20.25 horas se envían bomberos al barranco del Carraixet a su paso por Moncada, al Poyo en Riba-roja, al barranco de la Saleta en Loriguilla, al río Buñol en Alborache y al puente del antiguo matadero sobre el río Vaca en Tavernes de la Valldigna. Las mediciones se repiten durante todo el día 29, y se añade el Gallego a su paso por la urbanización Sierra Perenchiza y las ramblas y ríos de Castellón Barbiguera, Cèrvol y Sant Jordi.

Además, destaca que a las 20.40 horas del día 29, Emergencias envía un correo a las confederaciones hidrográficas donde se indica: «»Buenas noches, a efectos de continuar con la planificación de las actuaciones de colaboración y coordinación del seguimiento de los barrancos y cauces durante esta noche y madrugada, rogamos nos informen del número de agentes desplegados, con indicación de las zonas de vigilancia y horarios de actuación. Un saludo».