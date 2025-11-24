Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fachada principal de la Ciudad de la Justicia. LP

Embrollo judicial con el patrimonio del fugado por la macroestafa bancaria de 30 millones

La magistrada ordenó la administración judicial de las viviendas y un chalé de lujo, pero un empresario alega que el huido se los había cedido para paliar el perjuicio causado

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

La macroestafa bancaria que tuvo su epicentro en Valencia daría para escribir una novela. ¿Cómo es posible que lograran engañar a un banco y generarle un agujero de 30 millones de euros? ... El ideólogo de la trama se encuentra fugado y, en realidad, con escasas posibilidades de que finalmente se siente de nuevo frente a la titular de Instrucción 17 de Valencia. Un colaborador, en cambio, supuesto socio del principal artífice, sigue en la prisión de Picassent desde el momento en el que se acordó su extradición.

