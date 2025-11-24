Embrollo judicial con el patrimonio del fugado por la macroestafa bancaria de 30 millones

La macroestafa bancaria que tuvo su epicentro en Valencia daría para escribir una novela. ¿Cómo es posible que lograran engañar a un banco y generarle un agujero de 30 millones de euros? ... El ideólogo de la trama se encuentra fugado y, en realidad, con escasas posibilidades de que finalmente se siente de nuevo frente a la titular de Instrucción 17 de Valencia. Un colaborador, en cambio, supuesto socio del principal artífice, sigue en la prisión de Picassent desde el momento en el que se acordó su extradición.

Pero, además, el caso tiene otra derivada: el patrimonio que el presunto estafador, que aseguraba que se dedicaba a proyectos de Inteligencia Artificial para multinacionales, disponía en la Comunitat. En concreto, se trata de dos viviendas de lujo en la avenida de Francia, con varias plazas de garaje, y de un exclusivo chalé en la zona de Xàbia.

Sin embargo, ha aparecido un protagonista inesperado, un empresario que gestionaba esos inmuebles, en teoría, como una compensación por las pérdidas que sufrió al desmontarse el 'chiringuito' del cabecilla.

El juzgado autorizó en su momento la administración judicial de los tres exclusivos inmuebles. Se trata de activos que tendrían un valor aproximado de cuatro millones de euros. Era esta una de las vías para obtener recursos económicos inmediatos como podría ser el alquiler, cantidad que en el caso de una condena iría a parar a las entidades bancarias. Ese parecía, en teoría, el camino más sencillo para recuperar parte de lo defraudado.

Pero se daba la circunstancia, en algún caso, que esas viviendas, gestionadas por el tercero en discordia, ya estaban alquiladas a otras personas. Un problema más para el administrador judicial a quien la magistrada autorizó para que se firmaran nuevos contratos pero con idénticos inquilinos para, lógicamente, no perjudicarles.

Existía un contrato entre el fugado y el empresario por el que se cedía la gestión de esos inmuebles. El supuesto perjudicado se dedicó a buscar inversores para el ahora huido. Esta intensa búsqueda de capital habría permitido impulsar los negocios que prometía el investigado. Fue tiempo después cuando conoció que existía un procedimiento judicial contra él, según se recoge en determinada documentación.

Esta parálisis empresarial tuvo un coste económico y de reputación para el empresario que vio como su palabra quedaba comprometida frente a otros compañeros. Ese fue el motivo, según mantiene, de que el ahora fugado le cediera parte de este valioso patrimonio, como una vía de compensación.

Sin embargo, la jueza parece desconfiar de la buena fe de ese contrato privado porque, en un principio, cuando el cabecilla estaba investigado fue este empresario quien le pagó su abogado. Esto, lógicamente, llevó a pensar en un interés común de ambos. El hombre ha intentado reclamar sus derecho en ese procedimiento penal, pero la titular subraya en sus resoluciones que no forma parte del procedimiento.

El método defraudatorio de la macrotrama resultaba complejo. El cabecilla logró diferentes líneas de financiación con las respectivas entidades. Para ello, se presentaba como el dueño de una empresa relacionada con servicios de 'big data', Inteligencia Artificial y, en definitiva, trabajos relacionados con la sociedad de la información.

Sus clientes eran primeros espadas. Empresas extranjeras dedicadas a diferentes actividades y sectores, pero casi siempre líderes en su negocio, con una facturación y plantilla a prueba de crisis. Por ejemplo, una de las firmas con la que supuestamente trabajaba cuenta con 7.000 empleados.

Estos -presuntos- clientes les permitían trasladar a los bancos una imagen de solvencia y confianza. Esto es lo que utilizaba cuando acudían a las sucursales valencianas. Allí, esa circunstancia, entre otras, les garantizaba las citadas líneas de financiación. Un dinero que quedaba a su disposición durante un tiempo y que luego debían devolver con intereses. Así lo hicieron sin problemas durante meses. Para los bancos también suponía una interesante oportunidad de negocio, con un empresario supuestamente solvente del que obtenían un alta rentabilidad. Hasta que dejó de cumplir sus compromisos. El agujero era ya de casi 30 millones.