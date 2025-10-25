El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento Aemet pronostica precipitaciones débiles durante este domingo por la mañana en la capital

Aemet ha confirmado lo que venía anunciando durante toda la semana. El Medio Maratón de Valencia estará pasado por agua. La previsión oficial, eso sí, apunta que las lluvias serán «débiles», y que las temperaturas irán en descenso, con especial caída en las máximas, con viento del este y noreste en Valencia por la mañana, moderado en el litoral, que desde Aemet advierten que se puede notar más en los barrios marítimos, en el tramo final de la prueba.

En la previsión que ha hecho por horas el cielo estará nublado durante toda la carrera, con lluvia a primera hora y también a partir de las 11, cuando está previsto que acaben los últimos corredores el recorrido. En todo caso las precipitaciones parece que serán suaves y las temperaturas rondarán los 19º.

La previsión oficial: humedad, temperatura y viento

Aemet ha detalado que «no se descarta lluvia durante la #21kValència, que sería débil. Todavía hay incertidumbres sobre la hora del paso de frente de lluvias por la ciudad, que se irá desplazando de norte a sur desde por la Comunitat Valenciana desde la madrugada. Precipitación prevista».

«Para los corredores del Medio Maratón, la mayor adversidad durante la #21kValència puede ser la humedad. Humedad relativa alta, entre 70 y 80 %, por lo que estad muy atentos de tener una buena hidratación durante la carrera», sugieren.

En cuanto a las temperaturas, «comenzará la #21kValència también con temperatura alta, próxima a 20 °C. A medida que avance la carrera irá avanzando el frente y la temperatura irá en descenso, por lo que los populares de los últimos cajones llegarán con temperatura más baja que al inicio de la carrera».

El viento será del nordeste durante la #21kValència, «en general flojo, pero que se notará más al paso por los barrios marítimos; así que, guardad fuerzas para los últimos kilómetros entre la Marina y Eugenia Viñes, donde el viento dará de cara al final de la carrera», advierten desde la Agencia Estatal de Meterología.

La Media Maratón de Valencia 2024 se celebró bajo la lluvia, pero en unas condiciones climáticas óptimas que permitieron al corredor etíope Yomif Kejelcha batir el récord mundial masculino con un tiempo de 57:30. Este récord se lo arrebató en febrero de 2025 Kiplimo en la Mitja Marató de Barcelona, que paró el crono en unos asombrosos 56'41«.