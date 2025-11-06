Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana Aemet pronostica precipitaciones en Valencia el viernes por la noche y el sábado de madrugada y fuertes vientos en Alicante y Castellón

Nacho Ortega Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:26

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas va a dar lugar al regreso de la lluvia a la Comunitat desde el viernes por la tarde a la madrugada del sábado, así como una caída de las temperaturas máximas que en algunos puntos podrá ser de hasta 10º y fuertes vientos que han obligado a activar el aviso amarillo durante el fin de semana.

El aviso amarillo se ha activado por vientos de hasta 70 km/h el sábado desde las 7 hasta las 18 horas en el interior de Alicante y de 8 a 20 horas en el interior de Castellón, mientras que Aemet anuncia lluvias débiles y dispersas en el área mediterránea que afectarán a Valencia el viernes por la tarde y noche, aunque podrían ser localmente intensas el sábado de madrugada.

Previsión para el viernes

La previsión oficial de Aemet para el viernes advierte de que «a partir de media tarde» habrá «chubascos ocasionalmente con tormenta, menos probables e intensos en el tercio sur». Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas sufrirán «descensos ligeros en el litoral de Castellón y ligeros ascensos en el interior». Viento moderado de componente oeste con intervalos de fuerte, especialmente en el interior.

Previsión para el sábado

El cielo estará «muy nuboso con precipitaciones dispersas ocasionalmente con tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso por la tarde», advierte Aemet. «Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, con máximas en descenso en la mitad norte y en la mitad sur, en ligero descenso o sin cambios». Lo más significativo será el «viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes durante las horas centrales del día, especialmente en el interior de Castellón y Alicante».

Previsión para el domingo

De cara al domingo, el portavoz ha avanzado que será un día más tranquilo, con posibilidad de lluvias únicamente en puntos de Baleares y de Galicia, mientras que los cielos serán más despejados, aunque es probable que se formen abundantes bancos de niebla en el interior.

La previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión en el resto de España

Las lluvias más abundantes del fin de semana se darán en Galicia, Cantábrico oriental y en zonas montañosas del centro y del nordeste de la Península. Además, el descenso térmico propiciará que la nieve aparezca en las montañas de la mitad norte, al principio a partir de unos 2.000 metros pero a lo largo del día la cota bajará hasta unos 1.500 metros.