Una borrasca atlántica dejará lluvias con tormentas fuertes en la Comunitat y obliga a Aemet a activar el aviso amarillo El organismo meteorológico informa que este miércoles también subirán las temperaturas

J.Zarco Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 19:03 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas va a provocar esta semana intensas lluvias en España. Concretamente, serán persistentes en el suroeste peninsular durante la tarde-noche del martes y el miércoles. De hecho, en zonas como Andalucía y Extremadura se han activado avisos naranjas y puede haber inundaciones.

Los efectos de esta borrasca atlántica comenzarán a sentirse en la Comunitat Valenciana el miércoles, cuando Aemet prevé un cielo nuboso o muy nuboso, con chubascos dispersos en el interior probables de manera aislada en el litoral.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente notable en las mínimas de la mitad sur. Viento de componente sur, flojo a moderado en el litoral y flojo con algún intervalo moderado en el interior.

Será el jueves 30 cuando se note de forma más significativa, hasta el punto de que Aemet ha activado un aviso amarillo en Castellón por lluvias desde las 6:30 hasta las 15:30 horas. Se espera un cielo nuboso o muy nuboso, con chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral, remitiendo durante la tarde y tendiendo a poco nuboso.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios y las máximas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. En el litoral de Alicante, viento moderado del suroeste; en el resto del litoral, de componente norte flojo a moderado; en el interior, viento flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo a moderado.

El viernes 31, en principio, no habrá precipitaciones. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, aumentando en el interior al final del día a nuboso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso o sin ligeros. Viento flojo a moderado del oeste.