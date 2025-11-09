Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana La agencia estima que las precipitaciones podrían ser superiores a las normales en el área mediterránea en la semana del 17 al 23 de noviembre

Andoni Torres Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:00 | Actualizado 19:12h.

Aemet anuncia la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas a la península durante la semana que empieza (del 10 al 16 de noviembre). La agencia prevé que en los primeros días solo afectarán al tercio occidental y que conforme avance la semana las precipitaciones llegarán a la mayor parte del territorio, con menor intensidad al área mediterránea y Cantábrico oriental. En cuanto a las temperaturas, serán superiores a las normales para la época del año en prácticamente todo el país.

En la Comunitat, los cielos estarán despejados hasta el jueves, cuando tenderán a nublarse, para cubrirse ya completamente el viernes.

➡️ La semana comenzará con lluvias en Galicia y zonas próximas. Temperaturas en ascenso.



➡️ Una profunda borrasca atlántica podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular y Canarias entre el miércoles y viernes. pic.twitter.com/mFDdVGsjzk — AEMET (@AEMET_Esp) November 9, 2025

Para la semana del 17 al 23 de noviembre, Aemet avisa de que aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Con la información actualmente disponible, la agencia estima que no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, que podrían ser superiores a las normales en el área mediterránea peninsular y Baleares, pero este pronóstico todavía podría variar considerablemente.

La última semana de noviembre presentaría, según prevé Aemet, temperaturas en torno a los valores normales en todo el país, o por encima de estos en puntos del este peninsular, mientras que no hay una tendencia todavía clara en lo que a lluvias se refiere.