Aemet alerta de la llegada del frío más intenso y las temperaturas bajarán hasta 9º esta próxima semana

El invierno llega sin avisar a España esta próxima semana. Tras el paso de la borrasca Claudia, que ha dejado precipitaciones intensas y rachas de viento fuertes en buena parte de la península, este tercera semana de noviembre entran en España vientos fríos del norte de latitudes altas y se producirá una bajada «importante» de las temperaturas, que comenzará con las temperaturas mínimas, es decir, las nocturnas.

El martes ya habrá heladas de madrugada en el interior de la mitad norte peninsular y en puntos del centro, sobre todo en páramos. El tiempo cambiará «definitivamente», según el portavoz de Aemet Rubén del Campo, y la Comunitat Valenciana no será una excepción. Hasta 9º pueden caer a lo largo de la semana en Valencia capital, pasando de mínimas de 14º a temperaturas de apenas 5º, y las máximas pasarán de 22 a 15 en apenas cuatro días.

En localidades del interior, como Requena, se pasará de los 7º de mínima de este domingo a estar bajo cero (-1º) cuando se acerque el fin de semana, según la previsión de Aemet. En Ademuz se pueden alcanzar los -4º a final de semana, temperaturas similares a las mínimas que dejarán heladas en el interior de Alicante o Castellón, como Confrides o El Toro.

Aemet pronostica que en los días siguientes el descenso térmico continuará y se extenderá a las temperaturas diurnas, por lo que estos días centrales de la semana serán fríos, con heladas de madrugada también a primeras horas de la mañana. Además, estas heladas podrán extenderse e intensificarse en esos días.

El ambiente también será frío a mediodía y primeras horas de la tarde, ya que en amplias zonas de la mitad norte podrían no pasarse de 10ºC. De este modo, solo se superarían los 18ºC en puntos del sur de Andalucía. En cuanto a las precipitaciones, las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular y Baleares durante buena parte de la próxima semana.

Del Campo ha indicado que, aún con incertidumbre, con la información disponible es posible que las heladas persistan hasta finales de semana y que las temperaturas no comiencen a subir hasta el próximo fin de semana.