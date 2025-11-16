Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-3 y las salidas de Cheste tras finalizar el Gran Premio de Motociclismo
LLegada de un frente frío a la península. Aemet

Aemet alerta de la llegada del frío más intenso y las temperaturas bajarán hasta 9º esta próxima semana

En el interior de la Comunitat se registrarán temperaturas de -4º y habrá heladas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:18

Comenta

El invierno llega sin avisar a España esta próxima semana. Tras el paso de la borrasca Claudia, que ha dejado precipitaciones intensas y rachas de viento fuertes en buena parte de la península, este tercera semana de noviembre entran en España vientos fríos del norte de latitudes altas y se producirá una bajada «importante» de las temperaturas, que comenzará con las temperaturas mínimas, es decir, las nocturnas.

El martes ya habrá heladas de madrugada en el interior de la mitad norte peninsular y en puntos del centro, sobre todo en páramos. El tiempo cambiará «definitivamente», según el portavoz de Aemet Rubén del Campo, y la Comunitat Valenciana no será una excepción. Hasta 9º pueden caer a lo largo de la semana en Valencia capital, pasando de mínimas de 14º a temperaturas de apenas 5º, y las máximas pasarán de 22 a 15 en apenas cuatro días.

En localidades del interior, como Requena, se pasará de los 7º de mínima de este domingo a estar bajo cero (-1º) cuando se acerque el fin de semana, según la previsión de Aemet. En Ademuz se pueden alcanzar los -4º a final de semana, temperaturas similares a las mínimas que dejarán heladas en el interior de Alicante o Castellón, como Confrides o El Toro.

Previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en la provincia de Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón

Previsión en España

Aemet pronostica que en los días siguientes el descenso térmico continuará y se extenderá a las temperaturas diurnas, por lo que estos días centrales de la semana serán fríos, con heladas de madrugada también a primeras horas de la mañana. Además, estas heladas podrán extenderse e intensificarse en esos días.

El ambiente también será frío a mediodía y primeras horas de la tarde, ya que en amplias zonas de la mitad norte podrían no pasarse de 10ºC. De este modo, solo se superarían los 18ºC en puntos del sur de Andalucía. En cuanto a las precipitaciones, las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular y Baleares durante buena parte de la próxima semana.

Del Campo ha indicado que, aún con incertidumbre, con la información disponible es posible que las heladas persistan hasta finales de semana y que las temperaturas no comiencen a subir hasta el próximo fin de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  5. 5 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  6. 6 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  9. 9

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  10. 10 Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet alerta de la llegada del frío más intenso y las temperaturas bajarán hasta 9º esta próxima semana

Aemet alerta de la llegada del frío más intenso y las temperaturas bajarán hasta 9º esta próxima semana