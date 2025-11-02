Aemet confirma el regreso de las lluvias y un descenso de las temperaturas este lunes en la Comunitat

Sara Bonillo Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

El tiempo continúa inestable en la Comunitat Valenciana. Tras un mes de octubre de los más lluviosos de la última década, noviembre comienza de la misma manera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo para la primera semana completa del mes de noviembre en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, y anuncia precipitaciones en algunas zonas, aunque serán débiles y dispersas, y temperaturas en descenso durante los próximos días.

La previsión para este lunes, 3 de noviembre, es de cielo nuboso en la mitad sur durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y cielo poco nuboso en la mitad norte. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en Alicante y en la parte sur de la provincia de Valencia durante las primeras horas.

Se esperan brumas y bancos de niebla locales por la mañana en el interior de la mitad sur. Temperaturas en descenso generalizado, con mínimas de 12ºC y máximas de 24ºC. Viento flojo de componente este en la mitad sur y de componente oeste en la mitad norte, ocasionalmente moderado a primeras horas en el interior del norte de Castellón.

El martes, 4 de noviembre, amanecerá con cielo nuboso en general. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla locales en el interior de Valencia y Alicante, que tenderán a disiparse durante el día. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral y sin cambios en el interior. Viento flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a componente sur al mediodía.

La previsión para el miércoles, 5 de noviembre, es de cielo poco nuboso en general, aumentando a nuboso al final de la jornada. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur, que tenderán a disiparse durante el día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a sureste al mediodía.