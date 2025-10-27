Aemet anuncia al menos tres días de lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán Las primeras precipitaciones llegarán el miércoles 29

Andoni Torres Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

La lluvia volverá el miércoles 29 a la Comunitat Valenciana, apenas dos días después de los últimos chaparrones del pasado domingo. Las precipitaciones se asentarán en la región durante al menos tres días, según la última previsión de Aemet.

Previsión del martes 28 de octubre

El martes será un día de transición. Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado tendiendo al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior de la mitad sur. Temperaturas con cambios ligeros. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este en horas centrales, salvo en Alicante donde cambiarán a componente sur, localmente moderado en el litoral norte.

Previsión del miércoles 19

La primeras lluvias llegarán el miércoles. El día amanecerá en la Comunitat concCielo nuboso tendiendo a muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles, más probables en el interior de la mitad norte (Valencia y Castellón). Temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las mínimas, siendo localmente notable en las mínimas del sur de Valencia. El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales del día, tendiendo a sureste moderado en el litoral de Alicante a últimas horas.

Previsión del jueves 30

Aemet anuncia cielo con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior de las tres provincias. El viento soplará del suroeste flojo a moderado en el litoral de Alicante; en el resto del litoral, flojo de componente oeste tendiendo a suroeste moderado por la tarde; en el interior, viento flojo de dirección variable a primeras horas, aumentando a flojo a moderado de componente oeste a mediodía.

Previsión del viernes

Tercer día de probables lluvias en la Comunitat. Aemet prevé cielo con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte (Valencia y Castellón). Temperaturas con cambios ligeros. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste, girando a suroeste en el litoral y amainando en el interior a flojo por la tarde.

Previsión de Meteored

España se prepara para un cambio de tiempo con lluvias generalizadas por la llegada de un tren de borrascas procedentes del Atlántico, según explica Meteored. Esta inestabilidad se mantendrá durante toda la semana e incluso podría prolongarse hasta la próxima.

Según Samuel Biener, climatólogo de Meteored (tiempo.com), a partir del miércoles, una borrasca fría entrará por el oeste peninsular y el chorro polar, con grandes meandros, favorecerá el desarrollo de varias áreas de bajas presiones sobre el Atlántico norte, una configuración que abrirá la puerta a nuevas borrascas y frentes.