Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat Los próximos días registrarán precipitaciones que podrán llegar a ser «localmente fuertes» y termómetros a 32ºC en la autonomía valenciana

Tamara Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El tiempo en la Comunitat Valenciana para lo que queda de semana se presenta inestable y con intervalos nubosos que no terminarán de dejar del todo el cielo despejado. Tras un verano con intensas olas de calor en el que las altas temperaturas no han dado tregua, llegando a registros históricos, los primeros días de septiembre tampoco parece que vayamos a despedirnos de la ropa ligera ni incluso el bañador.

La primera semana del mes de septiembre no está dando ningún respiro a los termómetros, más bien todo lo contrario. Las temperaturas máximas registrarán subidas que llegarán a marcar los 32ºC en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, a pesar de que las nubes y chubascos en el cielo puedan sugerir que el otoño se va acercando.

Esta lunes y martes ya han dejado buena prueba de ello: jornadas con nubosidad y un intenso calor que todavía nos mantiene pegados al ventilador y al aire acondicionado. Aunque la tendencia cambia ligeramente de cara al fin de semana, cuando Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) pronostica «probables precipitaciones» en Valencia y Castellón.

Este miércoles, 3 de septiembre, el tiempo no nos dará grandes sorpresas y el cielo permanecerá prácticamente despejado y sin fenómenos significativos en la autonomía. Eso sí, las temperaturas irán en ascenso y alcanzarán incluso los 32ºC en Valencia, 31ºC en Alicante y 30ºC en Castellón.

El jueves 4 de septiembre, los termómetros tampoco bajarán de los 32ºC en Valencia ni de los 31ºC en Alicante y Castellón, dejando otra jornada más de calor. El cielo sí que comenzará a presentar cambios de cara al fin de semana, con mayor nubosidad, que podrá ir evolucionando durante el día e incluso con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el norte de Castellón por la tarde, que no se descarta que sean localmente fuertes y con granizo en el interior.

La inestabilidad en el tiempo seguirá también el viernes 5 de septiembre, cuando Aemet indica «probabilidad de precipitaciones en el litoral de Castellón y Valencia la primera mitad de la jornada y en el interior durante la segunda mitad; no se descartan en el norte de Alicante». Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso y las máximas por fin comenzarán a descender de forma «notable»: Valencia y Castellón bajarán hasta los 28ºC, mientras Alicante permanecerá con termómetros a 31ºC.