Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá La Agencia activa avisos naranja y amarillo por fuerte viento y oleaje

Andoni Torres Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:34 | Actualizado 15:52h.

El tiempo se complica este fin de semana en la Comunitat Valenciana. Aemet prevé para el sábado 8 de noviembre cielo nuboso en el tercio norte (Castellón) tendiendo a poco nuboso por la tarde y, en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Habrá probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el tercio norte, remitiendo durante la mañana. Las temperaturas máximas bajarán en el interior del tercio norte y el viento soplará ocasionalmente fuerte en el interior del norte de Castellón y con rachas muy fuertes en el interior y el litoral del norte de Castellón.

07/11 11:06 AVISOS MAÑANA | Comunitat Valenciana: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/RPbVtC4nRZ — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 7, 2025

Aemet ha activado un aviso naranja en Castellón por la amenaza de fuertes vientos y amarillo en Alicante por el mismo motivo. También hay avisos por fuerte oleaje.

La previsión del tiempo para el domingo 9 en la Comunitat es de cielo despejado o poco nuboso con algún intervalo de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso. El viento soplará moderado de componente oeste en el norte de Castellón y flojo en el resto la primera mitad del día, tendiendo a flojo de dirección variable en general por la tarde. Sin previsión de lluvias de relevancia.

El lunes 10 de noviembre amanecerá con cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas mínimas rondarán los 8 / 10 grados en las capitales de provincia y 3 grados en el interior. El viento soplará flojo de componente oeste. Sin previsión de lluvias.

Aemet informa de que, durante la semana del 10 al 16 de noviembre, continuará la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas. Aunque en los primeros días sólo afectarán al tercio occidental de la Península, conforme avance la semana las precipitaciones llegarán a la mayor parte de España, con menor intensidad al área mediterránea y Cantábrico oriental.