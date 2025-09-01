Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat El calor no se despide en esta primera semana de septiembre, con temperaturas que irán en ascenso y dejarán los termómetros a 30ºC

Tamara Villena Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:30

La llegada de septiembre no significa que en la Comunitat Valenciana vayamos a despedirnos todavía del verano. Por lo menos, no esta semana. Las altas temperaturas seguirán reinando en los próximos días, que se presentan bastante inestables y nos obligarán a estar revisando el cielo constantemente. Si agosto no ha dado tregua, llegando a ser el más cálido desde 1950, este mes tampoco va a quedarse corto en lo que a termómetros se refiere y seguiremos con máximas por encima de los 30ºC.

Así que nada de esconder el bañador o empezar a sacar la ropa de entretiempo: la Comunitat seguirá con temperaturas propias de verano, pero con unas lluvias puntuales que avanzan la llegada del otoño. Un tiempo bastante inestable que comenzará a dejarse notar ya este mismo martes.

Según la previsión de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), este martes 2 de septiembre habrán posibles chubascos que serán localmente fuertes en el litoral sur de Valencia durante las primeras horas del día. El resto de la Comunitat permanecerá con cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán a bajar, cerca de los 21ºC en Alicante y Valencia y 17ºC en Castellón, mientras que las máximas solo bajarán en el litoral y alcanzarán en el resto los 30ºC durante la jornada.

El miércoles 3 de septiembre, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado y sin fenómenos significativos, pero las temperaturas seguirán sin dar tregua e irán en ascenso, marcando los 31ºC en el termómetro.

El jueves 4 de septiembre, el cielo se presentará de nuevo con nubosidad que puede ir evolucionando durante el día e incluso dejando chubascos ocasionales en el interior norte de Castellón. Las temperaturas mínimas y máximas podrían sufrir de nuevo ascensos, por lo que el calor seguirá presente en esta primera semana de septiembre.

La inestabilidad en el tiempo se hará de rogar hasta el viernes 5 de septiembre, cuando Aemet indica «probables precipitaciones en Valencia y Castellón». Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso y las máximas por fin comenzarán a descender: Valencia bajará hasta los 28ºC y Castellón a 29ºC, mientras Alicante permanecerá con termómetros a 31ºC.