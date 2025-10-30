Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala dónde caerán Se espera que las temperaturas se mantengan estables los próximos días

J.Zarco Jueves, 30 de octubre 2025, 18:28

España vive un nuevo episodio de lluvias que en este caso no ha afectado de forma importante a la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este viernes en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, pero no prevé precipitaciones ni en Valencia, ni Alicante ni Castellón.

Este 31 de octubre pronostica en la Comunitat un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en el sur de Alicante. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de oeste moderado en el litoral central durante la jornada; por la tarde se darán intervalos de intensidad moderada, de oeste en el interior de Valencia y de suroeste en el litoral de Alicante.

De cara al fin de semana, el sábado 1 de noviembre se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad media en la mitad norte a últimas horas. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral durante la jornada y en general a últimas horas.

El regreso de las lluvias podría llegar el domingo 2. Aemet pronostica intervalos nubosos, más abundantes la primera mitad del día. Probables precipitaciones débiles a primeras horas en el interior (especialmente en el norte), sin descartarlas en el resto de zonas. A últimas horas también pueden tener presencia en el norte de Alicante y el litoral sur de Valencia.

Termómetros con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur y descenso de las máximas en el interior de Castellón. Viento del oeste, flojo con intervalos de moderado; tendiendo la segunda mitad del día a noroeste moderado en Castellón, nordeste moderado en el litoral de Valencia y a viento flojo variable en el resto.

El lunes 3, cielo poco nuboso, con nubosidad baja y probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior de la mitad sur. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste en el norte de Castellón a primeras horas.