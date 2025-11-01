Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat este domingo y señala las zonas donde caerán El organismo estatal anuncia precipitaciones y niebla durante los próximos días

Sara Bonillo Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:42

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo y avisa de cierta inestabilidad en la Comunitat Valenciana en las próximas horas. Según indica el organismo estatal, para este domingo 2 de noviembre se esperan precipitaciones en la mitad norte a primeras horas y al final del día en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

En cuanto a las temperaturas mínimas, estas irán en ligero ascenso o sin cambios; las máximas descenderán en el interior de Castellón y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Viento del oeste, flojo ocasionalmente moderado; la segunda mitad del día tenderá a noroeste moderado en el norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y se darán intervalos de este y nordeste moderado en el litoral central.

La previsión para el lunes 3 de noviembre es de cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en la mitad sur durante la primera mitad del día. Habrá nubosidad baja y posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior de la mitad sur. Las temperaturas descenderán de manera generalizada. El viento será del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste moderado en el norte de Castellón a primeras horas y predominio de la componente este en general durante las horas centrales.

Para el martes 4 de noviembre, se espera un predominio de cielo poco nuboso. Por la mañana, habrá nubes bajas y probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso o no tendrán cambios. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur en el tercio norte durante las horas centrales y con intervalos de sur y sureste moderado en el litoral norte y central al final del día.