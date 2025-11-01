Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat este domingo y señala las zonas donde caerán
Lluvias en Valencia. Iván Arlandis

Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat este domingo y señala las zonas donde caerán

El organismo estatal anuncia precipitaciones y niebla durante los próximos días

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo y avisa de cierta inestabilidad en la Comunitat Valenciana en las próximas horas. Según indica el organismo estatal, para este domingo 2 de noviembre se esperan precipitaciones en la mitad norte a primeras horas y al final del día en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

En cuanto a las temperaturas mínimas, estas irán en ligero ascenso o sin cambios; las máximas descenderán en el interior de Castellón y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Viento del oeste, flojo ocasionalmente moderado; la segunda mitad del día tenderá a noroeste moderado en el norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y se darán intervalos de este y nordeste moderado en el litoral central.

La previsión para el lunes 3 de noviembre es de cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en la mitad sur durante la primera mitad del día. Habrá nubosidad baja y posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior de la mitad sur. Las temperaturas descenderán de manera generalizada. El viento será del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste moderado en el norte de Castellón a primeras horas y predominio de la componente este en general durante las horas centrales.

Para el martes 4 de noviembre, se espera un predominio de cielo poco nuboso. Por la mañana, habrá nubes bajas y probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso o no tendrán cambios. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur en el tercio norte durante las horas centrales y con intervalos de sur y sureste moderado en el litoral norte y central al final del día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4

    Los errores de Mazón
  5. 5 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  6. 6

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  7. 7

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  8. 8

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  9. 9

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  10. 10

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat este domingo y señala las zonas donde caerán

Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat este domingo y señala las zonas donde caerán