Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat Un frente atlántico deja un tiempo inestable en la autonomía valenciana, que comenzará a despejarse de cara al martes

Tamara Villena Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:01

Con el tiempo en la Comunitat Valenciana parece que nunca se sabe. Por la mañana, temperaturas elevadas que nos hacen plantearnos si salir con la chaqueta 'por si acaso' o mejor dejarla en casa, y por la noche termómetros que se desploman y pillan desprevenido a más de uno. Así que no es de extrañar que en esta época abunden los resfriados y notemos un pico de contagios en el trabajo, gimnasio, en el supermercado... De ahí que sea casi imprescindible consultar el tiempo antes de salir y vestirse bien preparado para el clima de la jornada.

Sin ir más lejos, este fin de semana en la Comunitat Valenciana empezaba con precipitaciones durante la tarde noche del viernes, que avanzaban unos días con fuertes rachas de viento, tanto el sábado como el domingo, que incluso obligaron a activar el aviso amarillo durante el sábado en algunos puntos del interior de la Comunitat. Esto se debe al paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que además viene acompañado de una caída de las temperaturas máximas que en algunos puntos podrá ser de hasta 10ºC.

Previsión para el domingo

De cara al domingo, Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) avanza probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón a primeras horas. El cielo se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas irán en descenso que alcanzarán los 10ºC en toda la Comunitat, con las máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto, manteniéndose en 20-21ºC.

Previsión para el lunes

El lunes, el cielo será poco nuboso con intervalos de nubes altas y no se descartan estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Las temperaturas ya irán en ligero ascenso en el tercio sur y con pocos cambios en el resto. El viento será flojo variable, con intervalos de intensidad moderada en el litoral sur y central. Las temperaturas mínimas serán bastante dispares, con 9ºC-20ºC en Castellón, 10ºC-22ºC en Valencia y 12ºC-24ºC en Alicante.

Previsión para el martes

El martes el cielo se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas irán en ligero descenso o sin cambios. El viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.