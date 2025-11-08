Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat
Rachas de fuerte viento en Valencia. Paula Hernández

Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat

Un frente atlántico deja un tiempo inestable en la autonomía valenciana, que comenzará a despejarse de cara al martes

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Con el tiempo en la Comunitat Valenciana parece que nunca se sabe. Por la mañana, temperaturas elevadas que nos hacen plantearnos si salir con la chaqueta 'por si acaso' o mejor dejarla en casa, y por la noche termómetros que se desploman y pillan desprevenido a más de uno. Así que no es de extrañar que en esta época abunden los resfriados y notemos un pico de contagios en el trabajo, gimnasio, en el supermercado... De ahí que sea casi imprescindible consultar el tiempo antes de salir y vestirse bien preparado para el clima de la jornada.

Sin ir más lejos, este fin de semana en la Comunitat Valenciana empezaba con precipitaciones durante la tarde noche del viernes, que avanzaban unos días con fuertes rachas de viento, tanto el sábado como el domingo, que incluso obligaron a activar el aviso amarillo durante el sábado en algunos puntos del interior de la Comunitat. Esto se debe al paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que además viene acompañado de una caída de las temperaturas máximas que en algunos puntos podrá ser de hasta 10ºC.

Previsión para el domingo

De cara al domingo, Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) avanza probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón a primeras horas. El cielo se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas irán en descenso que alcanzarán los 10ºC en toda la Comunitat, con las máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto, manteniéndose en 20-21ºC.

Previsión para el lunes

El lunes, el cielo será poco nuboso con intervalos de nubes altas y no se descartan estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Las temperaturas ya irán en ligero ascenso en el tercio sur y con pocos cambios en el resto. El viento será flojo variable, con intervalos de intensidad moderada en el litoral sur y central. Las temperaturas mínimas serán bastante dispares, con 9ºC-20ºC en Castellón, 10ºC-22ºC en Valencia y 12ºC-24ºC en Alicante.

Previsión para el martes

El martes el cielo se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas irán en ligero descenso o sin cambios. El viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  5. 5 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  6. 6 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  7. 7 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  8. 8 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  9. 9

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  10. 10 Rosalía dedica su premio en Valencia a los afectados por la dana: «No estáis solos, seguiré con vosotros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat

Aemet anuncia «rachas muy fuertes» de viento y temperaturas en descenso para el final del fin de semana en la Comunitat