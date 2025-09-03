Aemet anuncia un giro del tiempo en la Comunitat: más calor, chubascos y tormentas con posible granizo Los termómetros alcanzarán los 32ºC este jueves y estarán acompañados de precipitaciones que podrán llegar a ser «localmente fuertes» en algunos puntos de la autonomía valenciana

Tamara Villena Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:41

Nuevo giro del tiempo a la vista en la Comunitat Valenciana. Si nos hemos pasado un mes de agosto asfixiados por el calor y en su mayoría con cielo bien despejado, septiembre ha entrado por la puerta grande en lo que a clima se refiere. Los primeros días del mes han sido especialmente intensos en lo que a temperaturas se refiere, dejándonos unas cifras en termómetros más propias de verano que de tener el otoño a la vuelta de la esquina.

A las intensísimas olas de calor que vivimos el pasado mes le hemos sumado esta primera parte de la semana, en la que este miércoles las temperaturas han alcanzado nada menos que los 32ºC en Valencia, 31ºC en Alicante y 30ºC en Castellón. Un clima que, por el momento, nos deja seguir teniendo a mano el bañador.

Pero según las previsiones de la Agencia Estatal de meteorología (Aemet) la cosa cambiará de cara al fin de semana, cuando se esperan chubascos e incluso tormentas con posibilidad de granizo en la Comunitat. Aunque antes, los termómetros seguirán al alza. Sin ir más lejos, este jueves 4 de septiembre seguirán a 32ºC, aunque no será el mejor día para ir a la playa porque el cielo comenzará a presentar mayor nubosidad, que podrá ir evolucionando durante el día hasta incluso dejar probabilidad de chubascos y dejar tormenta en el norte de Castellón por la tarde. No se descarta que sean precipitaciones localmente fuertes y con granizo en el interior.

El viernes 5 de septiembre será el pico de inestabilidad de la semana, ya que Aemet avanza que vendrá acompañado de nubes con «chubascos, ocasionalmente con tormenta, en el litoral norte». Las precipitaciones remitirán por la tarde, pero no se descarta que sean localmente fuertes. En el resto de la Comunitat predominará el cielo poco nuboso. Eso sí, aunque las temperaturas máximas bajarán por fin de los 30ºC, llegando a los 27ºC y 28ºC en Castellón y Alicante, las mínimas subirán y se mantendrán entre los 22 y los 24ºC.

Y ya de cara al fin de semana no se descartan precipitaciones débiles que vendrán acompañadas de una nueva subida de temperaturas.