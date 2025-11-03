Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvias en Valencia. JL Bort

Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana

Las precipitaciones se esperan para este jueves en territorio valenciano

J.Zarco

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:28

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que a partir del martes por la tarde un frente frío con lluvias barrerá la península de oeste a este. El miércoles las precipitaciones serán intensas y acompañadas de tormenta en el suroeste peninsular y el jueves se espera que tengan presencia en la Comunitat Valenciana.

No obstante, el inicio de semana va a ser tranquilo en territorio valenciano. El organismo meteorológico prevé para este martes 4 de noviembre un cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior de Valencia y de Alicante. Las temperaturas no variarán en exceso y el viento será flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a componente sur al mediodía y tendiendo a flojo de dirección variable al final del día.

El miércoles 5, cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur, que tenderán a disiparse durante el día. Las temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y el viento flojo de dirección variable a primeras horas, girando a componente este al mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior del norte de Castellón.

Aemet anuncia para el jueves 6 cielo con intervalos nubosos, tendiendo en la mitad sur a poco nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad norte, sin descartar de forma más dispersa en el resto del territorio.

Las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo de componente sur de madrugada, tendiendo a componente oeste durante la mañana y aumentando a moderado al mediodía, ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón, donde hay probabilidad de rachas muy fuertes por la tarde.

El viernes 7, Cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur. También son probables lluvias débiles en el interior norte de Castellón durante la madrugada y en el interior de la mitad norte a últimas horas del día. Viento flojo de componente oeste en general, con aumentos ocasionales de intensidad a moderado durante la primera mitad de la jornada.

