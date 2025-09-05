Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana

El sábado los termómetros seguirán a la baja, pero el domingo volverán a subir y podrán producirse precipitaciones «localmente fuertes»

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:31

Los chubascos no abandonarán el fin de semana la Comunitat Valenciana y traerán un giro en el tiempo que ya se ha dejado notar este viernes en la autonomía valenciana, que sigue con el cielo mucho más gris de lo que estamos acostumbrados. Nada tiene que ver con el clima de hace tan solo unos días, cuando entrábamos al mes de septiembre sin nubes y con temperaturas que superaban los 30ºC.

Si el jueves ya comenzaba a notarse cierta nubosidad y Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ya anunciaba chubascos con posibilidad de tormenta e incluso granizo, este viernes caían las temperaturas de forma más que notable, especialmente en Valencia, donde los termómetros llegaban a registrar seis grados menos que el día anterior y pasaban de 33ºC a 27ºC.

Aunque ya se sabe que en la Comunitat Valenciana no hay que guardar la ropa de verano ni el bañador hasta bien pasado septiembre, que generalmente suele seguir registrando temperaturas bastante elevadas. Por el momento, este sábado parece que seguiremos con un ligero respiro en los termómetros de la intensa calor que ha azotado la Comunitat durante este agosto, aunque no durará mucho y el domingo volverán a subir de nuevo.

Aemet ya avanza que las temperaturas máximas para este sábado 6 de septiembre serán de 28ºC en Valencia y Castellón, mientras que Alicante se mantendrá en 31ºC. El cielo seguirá con intervalos nubosos y con una baja probabilidad de lluvias débiles o moderadas en Valencia y en el noreste de Alicante durante la madrugada y principio del día. También hay baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad norte al final de la tarde.

El domingo 7 de septiembre ya se producirá esa subida de las temperaturas, que en Valencia alcanzarán de nuevo los 31ºC, 30C en Castellón e incluso 32ºC en Alicante. El cielo se presentará poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde, cuando habrá una baja probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en la mitad sur de la Comunitat.

