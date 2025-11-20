Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
Mapa previsto para el domingo por la tarde. Aemet

Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat Valenciana y activa un triple aviso amarillo

La Comunitat afronta días con bajada de temperaturas, fuertes vientos, precipitaciones débiles, heladas y hasta nevadas en cotas inusualmente bajas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

La Comunitat valenciana afronta unos días de tiempo plenamente invernal con bajada de temperaturas, fuertes vientos, algunas precipitaciones débiles, heladas y hasta nevadas en cotas inusualmente bajas para estas fechas.

Aemet anuncia para el viernes 21 de noviembre cielo poco nuboso en general, aunque en el interior del norte de Castellón habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas del día, que serán en forma de nieve por encima de 400-700 metros. Las temperaturas bajarán y habrá heladas débiles en el interior de la Comunitat. El viento soplará moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón, sin descartar en las sierras del interior norte de Alicante.

La agencia ha activado para este viernes avisos amarillos en las tres provincias: por fuerte viento en Castellón y por oleaje en Castellón, Valencia y Alicante.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Te puede interesar

