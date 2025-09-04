Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat Los termómetros bajarán seis grados y no se descartan precipitaciones «localmente fuertes» en varios puntos de la autonomía

Tamara Villena Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:21

El tiempo en la Comunitat Valenciana seguirá marcado por la inestabilidad de cara al fin de semana. Si los primeros días de este mes de septiembre han sido bastante impredecibles, este viernes, sábado y domingo, el clima también parece no terminar de aclararse en la autonomía valenciana y dejará jornadas en las que tendremos que seguir pendientes de revisar el cielo antes de salir de casa.

Nada de dejar de lado los bañadores, pero tampoco los paragüas. El calor y las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas indiscutibles de las previsiones meteorológicas, pero también lo serán los chubascos y hasta posibles tormentas.

Este jueves, 4 de septiembre, los termómetros han marcado los 33ºC en Valencia y registraban también cifras muy elevadas en Castellón y Alicante (31ºC). «Temperaturas máximas significativamente alta», según Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), que venían acompañado de un cielo nuboso y con chubascos. Una jornada bastante inestable que dejaba entrever cómo será el final de la semana en la Comunitat.

El viernes 5 de septiembre, Aemet avanza ya un giro de tiempo que marcará una jornada pasada por agua en algunos puntos de la autonomía y con un descenso notable de las temperaturas. Es en el litoral de la mitad norte donde se esperan chubascos que pueden venir acompañados de tormenta, sin descartar que lleguen a ser localmente fuertes, y que irán remitiendo durante la tarde. Las temperaturas caerán de los 33ºC del jueves a 27ºC en Valencia y Castellón de máxima, frente a los 30º en Alicante.

El sábado 6 de septiembre los termómetros subirán de nuevo ligeramente gasta los 29ºC en Valencia y Castellón, aunque el cielo seguirá presentando chubascos que ocasionalmente vendrán con tormenta en el litoral de la mitad norte, y remitirán por la tarde. El cielo en el resto de la Comunitat se presentará con nubosidad y no se descarta alguna llovizna o lluvia débil, salvo el sur.

El domingo 7 de septiembre el tiempo mantendrá intervalos nubosos y temperaturas mínimas con cambios ligeros pero con máximas en ascenso de nuevo, especialmente en el interior.