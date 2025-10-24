Aemet afina la previsión para el fin de semana en la Comunitat Valenciana y el Medio Maratón El poniente abandona poco a poco la Comunitat para dejar paso a un cierto grado de inestabilidad

Andoni Torres Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 18:35 | Actualizado 19:37h.

Aemet ha afinado la previsión del tiempo para el fin de semana en la Comunitat Valenciana, ha descartado en principio lluvias el sábado y puesto el foco en las horas en las que se disputará el Medio Maratón de Valencia este domingo.

Previsión del sábado

El sábado no se esperan lluvias de consideración en la Comunitat Valenciana. Aemet anuncia cielo con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y sin cambios o en ligero descenso en el resto y máximas en ascenso. El viento soplará flojo, localmente moderado de componente oeste y en el litoral de Valencia rolará a componente este al final de la jornada.

Previsión para el domingo 26

Aemet prevé paar el domingo cielo muy nuboso con lluvias débiles en la mitad norte (Valencia y Castellón), no descartándose en el resto de la Comunitat, tendiendo a poco nuboso al final de la jornada. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas. El viento flojo a moderado del noroeste en la mitad norte de Castellón; y del este y noreste en Valencia y Alicante, moderado en el litoral, rolando al final del día a componente oeste en Valencia.

Previsión del Medio Maratón

Aemet hace una previsión especial para la ciudad de Valencia durante las horas de disputa del Medio Maratón, en el que participarán 25.000 correderos. La agencia explica que previo al paso del frente de lluvias, el viento pasará a ser flojo de nordeste por la mañana, lo que generará mucha nubosidad durante la carrera.

Con este viento flojo del nordeste, con componente marítima, y tanta nubosidad, Aemet informa de que la temperatura va a estar muy estable durante el Medio Maratón, entre 19 y 20 grados y la humedad relativa será alta, entre 80% al principio y 70% al final de la prueba. Aunque poco probable, no se descarta alguna lluvia débil.

Previsión del lunes

El lunes amanecerá con intervalos nubosos en la mitad sur de la Comunitat, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en la mitad sur; máximas en ascenso, salvo en Alicante y litoral norte de Castellón donde habrá cambios ligeros. El viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón y flojo de componente oeste en el resto, rolando a componente este, flojo, por la tarde.