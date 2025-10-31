Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
Cielo nuboso sobre Valencia. AT

Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas

El cielo nuboso y la probabilidad de lluvias dominarán los próximos días

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Aemet ha actualizado su previsión para este fin de semana (1 y 2 de noviembre) en la Comunitat Valenciana y mantiene las probabilidades de lluvias el domingo en diferentes zonas.

Previsión del sábado 1 de noviembre

Aemet prevé para el sábado en la Comunitat cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando a cielo nuboso en la mitad norte (Valencia y Castellón) a últimas horas del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en Valencia y un ligero ascenso de las máximas en el interior de Castellón. El viento soplará del oeste, moderado en el litoral central y flojo en el resto, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde.

Previsión del domingo 2 de noviembre

El domingo amanecerá con intervalos nubosos y serán probables precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte (Valencia y Castellón) a primeras horas y al final del día en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. El viento soplará del oeste flojo y ocasionalmente moderado; durante la segunda mitad del día tenderá a noroeste moderado en el norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas, y se darán intervalos de este y nordeste moderado en el litoral central.

Lunes 3

La previsión del lunes es de predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en la mitad sur (Valencia y Alicante) durante la primera mitad del día. Las temperaturas bajarán de forma generalizada y el viento soplará del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste moderado en el norte de Castellón a primeras horas y predominio de la componente este en general en las horas centrales.

