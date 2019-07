Educación quiere cerrar un colegio que atiende a alumnos con dificultades Fachada del colegio Educatio, de La Cañada. / lp El centro niega las irregularidades en las enseñanzas y títulos docentes que esgrime la conselleria y recurrirá ante los tribunales J. BATISTA Viernes, 5 julio 2019, 02:01

La Conselleria de Educación ha revocado la autorización del colegio privado de Especial Educatio de La Cañada, lo que podría implicar que en septiembre no pueda prestar servicio a su alumnado.

La administración alega que incumple requisitos necesarios para impartir estas enseñanzas, que el alumnado no tiene el perfil de estos centros específicos y que se han cometido irregularidades en cuanto a títulos de los docentes. El centro rechaza cada una de las afirmaciones y anuncia un recurso inmediato que pedirá medidas cautelares para frenar la revocación.

En cuanto a la plantilla, Educación aporta información de varias inspecciones que afirman que gran parte del personal carece de la titulación específica exigida a los docentes de Especial, mientras que la escuela defiende que es falso, pues disponen de la misma más de un profesional asignado a cada aula.

Sobre el perfil del alumno, la administración dice que no hay constancia de las valoraciones psicopedagógicas de los mismos que exige la ley para su escolarización en centros de Especial. La titularidad alega que se hace «una retorcida interpretación de normas propias de centros sostenidos con fondos públicos» y defiende que en un privado no es exigible un dictamen. Además, denuncia «graves irregularidades» de la administración, alega que no se les han facilitado actas de inspección y alerta de una posible «prevaricación». Por su parte, los padres afectados se están organizando contra la medida.