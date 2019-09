Educación lleva todo el año sin pagar gastos de un centenar de institutos Educación lleva todo el año sin pagar gastos de un centenar de institutos. / LP Ciudadanos denuncia que sólo se les ha hecho dos ingresos en 2019, aunque se correspondían con las mensualidades de noviembre y diciembre del año pasado J. BATISTA VALENCIA. Viernes, 13 septiembre 2019, 20:21

Casi un centenar de institutos públicos, centros de FP y conservatorios de la Comunitat acumulan meses de impagos en determinados gastos de funcionamiento y mantenimiento ordinario que se recogen en los presupuestos y que periódicamente debe librar la administración autonómica. Así se desprende de la información sobre movimientos contables que recoge el portal de Transparencia de la Generalitat, donde se pueden consultar todos los abonos transferidos por conceptos -hasta la actualidad- y que han sido recopilados por el grupo parlamentario de Ciudadanos.

Exactamente la demora hace referencia a un tipo concreto denominado 'Otros Gastos Diversos', que recoge conceptos que no tienen cabida en el resto de categorías, como pueden ser bienes inventariables, dietas, indemnizaciones por transporte o pagos a empresas que prestan servicios a los centros.

Desde la conselleria, por contra, señalaron que por regla general las escuelas disponen de los recursos suficientes para el inicio del curso, y que actualmente se está tramitando el abono de todos los conceptos incluidos en los gastos de funcionamiento referidos a los meses de junio, agosto y septiembre.

La conselleria admite algún retraso puntual pero destaca que la mayoría tiene fondos suficientes

Además añadieron que toda la tramitación referida a estos tres meses se ha completado y se encuentra en la Conselleria de Hacienda, que esta semana tenía previsto iniciar los pagos de junio. Por último recordaron que pueden producirse «casos puntuales» de retrasos en los pagos, si bien destacaron que no se deben a «causas imputables a la Conselleria de Educación, que ha cumplimentado en tiempo y forma la tramitación de los abonos». En este sentido, se está insistiendo ante Hacienda para que agilice los pagos, aunque alegaron que si el Gobierno en funciones «no cumple con las transferencias que debe aportar a la Generalitat, Tesorería tiene dificultades para pagar no solo los gastos de funcionamiento de los centros, sino también otros servicios básicos».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Gracia explicó que el centenar de centros afectados por el impago del concepto de 'Otros Gastos Diversos' sólo han recibido en 2019 dos ingresos por este motivo que llegaron en febrero y marzo, si bien hacían referencia a los meses de noviembre y diciembre de 2018. Es decir, no han percibido ni un euro en el ejercicio actual por este concepto contable. No se trata de cuantías desdeñables, pues en muchos casos superan los diez mil euros mensuales. Además, ha contabilizado otros 18 institutos que han recibido tres pagos en 2019 (sólo uno correspondiente a este año), y dijo que la mayoría dispone de seis o más abonos. Eso sí, hay muchos movimientos que no se acompañan del nombre de la escuela, lo que impide verificar si hay más casos.

Gracia se preguntaba ayer si los centros a los que se les adeudan tantos meses coinciden con los que tienen un superávit importante, lo que a su juicio sería injusto porque supondría penalizar a los que han podido gestionar generando ahorros.