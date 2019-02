Educación destina hasta mil euros para los intercambios de inmersión en valenciano Alumnas de un instituto se dirigen a clase. / irene marsilla Las ayudas las pueden solicitar centros castellanoparlantes para visitar escuelas donde la lengua autonómica es la principal JOAQUÍN BATISTA Valencia Viernes, 1 febrero 2019, 01:36

Los colegios públicos de la Comunitat que presenten un proyecto de intercambio de alumnos que promueva la inmersión lingüística recibirán una asignación de hasta mil euros para sufragar «total o parcialmente» los gastos del mismo, como el transporte, la manutención, el hospedaje o la participación en actividades culturales, tal y como recoge la convocatoria publicada ayer en el Diari Oficial.

Se trata de un programa que ya funcionó de manera ininterrumpida hasta 2008 y que ahora recupera la Conselleria de Educación. Los proyectos deben presentarse en el plazo de un mes y realizarse a lo largo de este curso, y las cuantías se repartirán por concurrencia competitiva. La partida económica que se reserva se eleva a 20.000 euros.

DATOS 20.000 euros es la partida presupuestaria máxima que podrán repartirse los centros públicos (de cualquier etapa) que participen en la iniciativa. 2008 fue el año en que se impulsó la convocatoria por última vez.

Los solicitantes deben ser centros de zonas castellanoparlantes, y la finalidad es «el intercambio y la convivencia de su alumnado con el de centros de territorios de predomino lingüístico valenciano con el objetivo de llevar a cabo actividades de uso real» de la lengua autonómicas que favorezcan entre los primeros «la competencia comunicativa y el fomento de actitudes positivas hacia el valenciano». Se exige que además de incluir un encuentro presencial en el centro de destino (el valencianoparlante) se hagan actividades antes y después del mismo.

También podrán solicitar la asignación económica las escuelas públicas de las zonas donde el valenciano es la lengua habitual pero su alumnado, mayoritariamente, no la utiliza. En cualquier caso, es necesario que dispongan de una pareja, el centro de destino (que debe ser valencianohablante). Y las cuantías económicas servirán para sufragar los gastos de ambos.

De la convocatoria se desliza que no habrá lugar para que un centro en valenciano impulse un proyecto para visitar una zona donde el castellano es la lengua más hablada, pues sólo pueden participar como pareja de intercambio. Y mientras que la quedada en el centro de destino es obligatoria, no es preciso que se produzca a la inversa (desde la zona valencianoparlante a la escuela castellanohablante). Como informó LAS PROVINCIAS, las federaciones de Ampas más críticas con el modelo lingüístico del Consell plantearon sus dudas sobre la iniciativa si el intercambio no se producía en ambos sentidos. En cualquier caso, tanto el centro principal como su pareja pueden beneficiarse de la ayuda para cubrir los costes generados.

El proyecto presentado, validado por ambas escuelas, debe estar redactado en valenciano e incluir, entre otros aspectos, los datos sociolingüísticos del alumnado, la planificación concreta de todas las actividades a realizar por los dos centros (además de la quedada) y la metodología empleada, así como el presupuesto detallado de los gastos. También deben ser informados los consejos escolares.

Para decidir el reparto de las cuantías se realizará una baremación de los proyectos en la que influirá, entre otros aspectos, el alumnado participante (se dan más puntos si el volumen de estudiantes es mayor), la distancia entre las poblaciones, la evaluación prevista, el interés de las actividades y su incidencia «en las actitudes lingüísticas del alumnado respecto al valenciano» y la planificación de eventos que permitan dar a conocer el «patrimonio cultural y lingüístico de la comarca o localidad del centro visitado».

En la convocatoria podrán participar centros públicos de todas las etapas (desde Infantil hasta los de enseñanza de adultos) y el dinero asignado se transferirá al final del curso, una vez presentadas las memorias y justificaciones pertinentes. En cuanto a las escuelas concertadas, durante la fase de consulta pública de la iniciativa se recogía también el impulso de una convocatoria de subvenciones propia al tratarse de entidades privadas, que será distinta a las asignaciones dadas a conocer ayer.