Educación deja en vilo a 600 familias al recurrir la devolución de conciertos

La mayoría de colegios afectados por los recortes en Bachillerato no tienen suficientes plazas para acoger a todo el alumnado que sube desde 4º de la ESO

JOAQUÍN BATISTA Valencia Lunes, 27 mayo 2019, 14:16

Un año después de que se conocieran las primeras sentencias que anulaban los recortes de conciertos en Bachillerato la incertidumbre sigue rodeando a la veintena de colegios afectados. Pese a disponer de un primer fallo favorable, que obliga al Consell a devolverlos y a abonar las cuantías que se deberían haber percibido desde el curso 2017-2018, no tienen efectividad como consecuencia de los recursos impulsados por la Abogacía de la Generalitat ante el Supremo, que tendrá la última palabra. O se impone la tesis de los centros -no se puede impedir la renovación en aulas con demanda y concertadas previamente- o la de la administración, que considera que en esta etapa no obligatoria la concertación sólo debe servir para cubrir necesidades de escolarización en aquellas zonas donde la red pública no llega.

Entretanto, la situación derivada de la estrategia judicial de la conselleria deja en vilo a cerca de 600 familias, cuyos hijos matriculados actualmente en 4º de la ESO no podrán continuar a partir de septiembre en un Bachillerato concertado en el mismo centro, siempre que esta sea su elección pues tienen la posibilidad de orientar su futuro formativo hacia la FP. La cifra sale de la diferencia entre el alumnado potencial que puede promocionar y los puestos disponibles en 1º. Si las sentencias fueran firmes -no se hubieran recurrido ante el Supremo- el ajuste sería perfecto: todos podrían ser acogidos en su colegio.

Así se desprende de la información que obra en la aplicación de la web de Educación que permite consultar los puestos autorizados y las vacantes (los que están libres) en cualquier centro sostenido con fondos públicos. Se trata de un cálculo global, contando a todo el alumnado de los colegios afectados que hoy en día está en 4º de la ESO -sale de restar las plazas libres de los puestos totales autorizados- y poniéndolo en relación con las plazas disponibles en 1º de Bachillerato.

La diferencia, negativa, es de 583 alumnos si se utilizan los puestos totales de 1º o de 622 si el cálculo se hace respecto a las vacantes. La variación se debe a que no todas las plazas del citado curso han salido en la admisión, pues en varios casos hay reservas de algún tipo, quizá en previsión de que haya repetidores que no vayan a pasar a 2º. Además, para hacer el análisis no se han tenido en cuenta las cifras de las cuatro escuelas que pidieron la ejecución provisional de la sentencia del TSJCV, pues en la práctica están disfrutando de los fondos públicos que tenían antes del recorte -Pilar, Loreto y La Purísima de Valencia y la Purísima de Alzira-. Tampoco se usan las correspondientes al Santo Tomás de Aquino de Paterna, que optó por no recurrir el ajuste de 2017.

Los 16 colegios restantes cuentan actualmente con 1.208 estudiantes matriculados en 4º de la ESO, y disponen de 625 plazas concertadas de 1º de Bachillerato, de las que 586 figuran como vacantes, es decir, disponibles para acoger alumnos. Lógicamente tienen prioridad de acceso aquellos del mismo centro que vienen por abajo -de 4º-. De la diferencia sale la cantidad de estudiantes que no podrían ser absorbidos.

Los escenarios que se dibujan para los que tienen la expectativa de pasar al Bachillerato son varios: continuar en un aula concertada en su mismo centro -para ordenar el acceso cuenta la nota media de ESO-; hacerlo en una unidad completamente privada en la misma escuela y abonando una media de 300 euros al mes -es un recurso que han explotado muchos de los afectados, incluyendo programas de becas para familias sin tanta disponibilidad económica-; o cambiarse de centro, abandonando el entorno en el que muy posiblemente han estudiado desde 1º de Infantil.

¿Qué habría sucedido si Educación hubiera renovado todos estos conciertos, o hubiera asumido la primera sentencia? En los 16 centros se perdieron en el 2017-2018 21 unidades de 1º -otras tantas de 2º al curso siguiente-, lo que arrojaría un total de 735 plazas adicionales (35 por clase), suficientes para acoger a los cerca de 600 que actualmente no caben en las aulas concertadas y para haber captado matrícula del entorno (algo que también era habitual).

Si los cálculos se hacen tomando los datos de los 21 centros afectados por el recorte -no sólo los que actualmente tienen menos plazas debido a los recursos ante el Supremo- la cifra es muy parecida: la diferencia, el total de alumnado que no podrá seguir en un Bachillerato concertado, sigue rondando los 600.

Como se ha señalado, se trata de un dato global extraído de las escuelas, aunque no todas se encuentran en la misma situación. Las hay que se quedaron sin aulas de la etapa sostenidas con fondos públicos -por lo que todos los que llegan desde 4º se quedan sin sitio- y otros, pese a perder una línea, mantuvieron otras. De las 16, hay dos casos más favorables, pues sí disponen de puestos suficientes en un 1º concertado para acoger a su alumnado que promociona de 4º. En los 14 restantes no hay oferta suficiente para todos.

Además de la influencia que puede tener la FP en los datos utilizados, en el sentido de reducir el número potencial de alumnos de ESO que sigan hacia Bachillerato -aunque sólo uno de los centros tiene ciclos-, también hay que tener en cuenta la repetición. No todos los 1.208 promocionarán, igual que no todas las vacantes de 1º (586) estarán disponibles para los que lleguen.