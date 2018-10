Edificios sin arcos de seguridad pese a la alerta terrorista Miércoles, 31 octubre 2018, 00:53

Las carencias no son una excepción tampoco en materia de seguridad. «Pese al nivel antiterrorista 4, no es entendible que no haya arcos detectores en las sedes policiales», critica Fran Estacio, quien no entiende que se señale como excusa para no hacerlo la «falta de dinero». Desde la CEP no bajan tampoco la guardia con la carencia de chalecos antibalas para los agentes: «Se han ido asignando más, pero todavía no llegan a cada policía».

Desde el SUP, Fermín Gimeno incide en relatar situaciones tan penosas como la existencia de «un grupo de agentes dedicado a labores de albañilería, pintura, carpintería o fontanería en Zapadores», una 'cuadrilla' que casi ha hecho más por el estado del complejo que el propio Gobierno.