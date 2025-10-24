Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
La zodiac que recorrió la Albufera para el estudio sobre su fondo. Jesús Signes

Dragado parcial de la Albufera: la recomendación que se abre paso tras el estudio de sus fondos

El informe encargado por el Consell a la UPV detecta que el lago tiene sólo un metro de profundidad en los mejores casos y aconseja eliminar los excesos de sedimentación en acequias y orillas

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Dragar o no dragar. El eterno debate al respecto de la buena salud de la Albufera, sobre todo en lo relativo al estado del fondo ... de lago, suele encallar en la duda expresada alrededor de ese verbo: una delicada actuación que no puede emprenderse sin el conocimiento exacto de cómo se encuentran sus sedimentos. Una información suministrada por última vez hace 22 años, consecuencia de un estudio encargado entonces por la Confederación Hidrográfica del Júcar; una investigación semejante, acometida por fin este verano por un equipo de la UPV contratado por el Consell, ha podido establecer una comparación científica entre ambos momentos históricos. Sus conclusiones son muy certeras: a falta de analizar la naturaleza de los sedimentos que han llegado al parque, el hecho evidente es que el fondo del lago ha perdido entre cinco y seis centímetros de profundidad; es decir, que en mejor de los casos, se sitúa en la frontera del metro de longitud. ¿Recomendación? ¿Dragar o no dragar? Respuesta: un dragado «parcial» sería lo más conveniente.

