Doscientos colegios no dan ni una hora de clase en castellano en Infantil

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:59

Doscientos colegios valencianos no ofrecen ni una hora de clase en castellano en Infantil, la etapa de acceso al sistema educativo que abarca entre los tres y los cinco años. El dato lo desveló ayer el grupo parlamentario de Ciudadanos, y se extrae de los propios proyectos lingüísticos aprobados por los centros en aplicación de la Ley de Plurilingüismo. La información ha sido recopilada por la diputada Mercedes Ventura tras una petición parlamentaria para acceder a la documentación. Desde la Conselleria de Educación no confirmaron ni desmintieron la situación denunciada por la oposición al no disponer de las cifras, pero destacaron que los proyectos han sido elegidos en los respectivos consejos escolares.

Los centros en cuestión, exactamente 205, son aquellos que han aplicado un programa experimental, opción que permite la ley y que se refiere a los que no han de cumplir los porcentajes mínimos y máximos que fija la norma en cuanto a la exposición a las lenguas oficiales y al inglés. Eso sí, siempre que justifiquen que al final de la escolaridad se cumplirán los objetivos que marca la ley: dominio equivalente de las lenguas oficiales y funcional de la extranjera. Esta opción da cabida a metodologías de inmersión como es el caso, y a modelos para aumentar el inglés más allá del 10% que fija la norma para Infantil.

Según el partido, en todos los casos el proyecto lingüístico de los centros es similar: entre el 89% y el 90% del tiempo lectivo semanal se da en valenciano y el resto en inglés en los tres cursos. La diputada explicó a LAS PROVINCIAS que sólo pudo acceder a los datos de cada centro de manera presencial en la propia conselleria al considerarse que era información reservada, pues incluía datos personales de profesores o miembros del consejo escolar.

En estos casos, los alumnos no tienen clases en castellano hasta 1º de Primaria, con seis años, donde no se puede bajar del 25% del horario lectivo contando la asignatura de Lengua. Eso sí, en todos los experimentales en Primaria el valenciano sigue siendo la lengua vehicular.

Mari Carmen Sánchez, la portavoz del grupo, dio los datos tras ser preguntada por si tiene constancia de la desaparición del castellano en algún ámbito de la Comunitat. «Si esto no es una inmersión encubierta que vengan y me lo expliquen», dijo. Para Ventura, se demuestra que «el objetivo (de la ley) no es fomentar el aprendizaje de lenguas». También señaló que denunciarán en el Síndic de Greuges la situación, con el añadido de que en muchos de los casos el castellano es la lengua utilizada mayoritariamente entre las familias y por los propios alumnos.

Cabe recordar que en la elaboración del proyecto lingüístico los colegios deben reflejar también información de contexto, como el uso de las lenguas oficiales por parte de la comunidad educativa. Ventura, a raíz de la consulta, detectó varios casos experimentales donde el 100% de los padres y los alumnos manifestaron que el castellano es su lengua materna. «Se están vulnerando sus derechos», consideró, antes de destacar que su partido está a favor de potenciar el valenciano «pero no en detrimento del castellano».

Además, solicitará que los datos concretos de estos 205 centros -los porcentajes del uso de lenguas en Infantil- se publiquen en la web de Transparencia para facilitar el acceso a cualquier familia. En este sentido recordó que en la página de la conselleria, que informa sobre los proyectos aplicados en todos los colegios, aparece un asterisco en aquellos que aplican un modelo experimental en Infantil, sin más información, por lo que sólo se refleja el peso de las lenguas en Primaria.

Etapa del PP

La metodología de inmersión no es nueva en la Comunitat. Las normativas lingüísticas vigentes desde mediados de los 90 hasta 2012 incluían un programa específico en este sentido (PIL), y el decreto aprobado en la última legislatura del PP permitía también retrasar la exposición al castellano hasta Primaria, como con la ley del Botánico.

En este sentido, desde la Conselleria de Educación señalaron ayer que con el anterior gobierno del PP eran 321 los colegios que no daban castellano en Infantil, aunque no pudieron certificar las cifras actuales. Sí insistieron en que la conselleria ha aprobado las propuestas que hicieron los centros, con las justificaciones pertinentes en los casos experimentales, y que ninguna de ellas proponía una experimentación en castellano, es decir, eliminando el valenciano en Infantil, que también es una opción posible.

Marzà y la nueva ley

Por otro lado, el conseller de Educación Vicent Marzà intervino ayer en un acto organizado en Bruselas por la Comisión Europea con motivo de la celebración del Día Europeo de las Lenguas, en el que resaltó el «profundo carácter social» de la Ley de Plurilingüismo, pues se dejan de hacer «distinciones que segregaban por la lengua al alumnado en los mismos centros». Además, a su juicio, permite que «de una vez por todas la enseñanza plurilingüe sea mayoritaria y hegemónica en nuestras comarcas».