Urgente Dos accidentes en la A-7 provocan más de 26 kilómetros de retenciones
Atascos en la A-7 este lunes, 17 de noviembre. DGT

Dos accidentes en la A-7 provocan más de 26 kilómetros de retenciones

Al margen de los siniestros, también se están produciendo las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta

Redacción

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 17 de noviembre, dos accidentes en la A-7 que están complicando la circulación. El primero de ellos ha sido a la altura de Godella y está provocando doce kilómetros de retenciones sentido Alicante. Según informan fuentes del centro de gestión de Tráfico, el siniestro se ha producido sobre las 8.00 horas y los atacos van desde el kilómetro 313 a la altura de Godella al 325 en Cruz de Gracia sentido Alicante.

Debido al efecto mirón, en esta misma vía se están produciendo otros diez kilómetros de retenciones entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia sentido Barcelona. El otro alcance ha tenido lugar también en la A-7 a la altura de Torrent y está generando cuatro kilómetros de colas sentido Barcelona. Las colas van desde el kilómetro 345 al 341 en Masía del Juez.

Al margen de estos dos accidentes, también se están registrando las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Una de las vías más afectadas es la V-31, con once kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Por su parte, en la CV-35 presenta seis kilómetros de retenciones entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz. Tampoco se libra de las retenciones habituales la V-30, que registra cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y la CV-30, con tres kilómetros de colas entre Benimámet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30.

Al mismo tiempo, en la CV-36 se han notificado dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y en la V-21 tres kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Te puede interesar

