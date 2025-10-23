Dolor en Pedralba: «La familia de Javi ya va a poder cerrar su tragedia»

Aunque no por menos esperada, la noticia cayó sobre la aún dolorida localidad de los Serranos como una desgracia más. El cuerpo hallado en el término de Manises el pasado martes era de un vecino de Pedralba ... . Aunque Javier, Susana y su hija Susana residían en una casa a las afueras del municipio, la confirmación de su fallecimiento ha traído consigo una mezcla de sentimientos.

Andoni León, alcalde del municipio, ha explicado que este jueves ha recibido la llamada que nunca hubiera querido recibir pero que temía: «Me ha llamado el subdelegado del Gobierno para confirmarme la noticia, que el cuerpo hallado corresponde con el de Javier. Hemos trasladado el pésame a la familia en estos momentos porque justamente coincide prácticamente con que hace un año que Javier desapareció y la familia, lógicamente, no lo está pasando bien».

«También es verdad que la familia lo que necesitaba era poder cerrar este trágico episodio y ahora ya lo va a poder hacer. Van a poder llevar este duelo mejor y salir hacia delante. Así que era la noticia desgraciadamente esperada por todos», ha añadido el primer edil.

En el mismo sentido se han expresado los vecinos consultados por LAS PROVINCIAS, quienes han lamentado la desgracia que ha sufrido esta familia, con dos víctimas mortales a causa de una dana que arrasó buena parte del término y que se cebó con Pedralba como con otras pocas poblaciones de la provincia. Recorrer el término aún deja mal cuerpo por la cantidad de daños existentes y el trabajo que queda por hacer.

«Aunque no eran personas que se relacionaban mucho en el pueblo, lo sentimos, porque eran gente muy correcta y educada», explicaba una vecina del municipio, quien tenía sentimientos enfrentados: «Me sabe muy mal por esa pobre mujer, que perdió a su hija y que sabía casi desde el principio que había perdido a su marido. Ahora por lo menos tiene la tranquilidad de que ambos descansan en paz y ella debe continuar con su vida aunque imagino que no será nada fácil».

La localidad de los Serranos ya prepara los actos para el próximo día 29, que incluirán cinco minutos de silencio en memoria de todos los fallecidos por la dana, 229, y en especial, por los cinco que residían en esta pequeña población. Además, también está previsto el descubrimiento de un monumento conmemorativo y la proyección de un documental.