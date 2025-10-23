Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
La vivienda que ocupaba esta familia en Pedralba. M. G.

Dolor en Pedralba: «La familia de Javi ya va a poder cerrar su tragedia»

El alcalde del municipio recibe la llamada en la que le confirman que el cuerpo hallado es de este vecino en una jornada triste para la localidad

Manuel García

Pedralba

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Aunque no por menos esperada, la noticia cayó sobre la aún dolorida localidad de los Serranos como una desgracia más. El cuerpo hallado en el término de Manises el pasado martes era de un vecino de Pedralba ... . Aunque Javier, Susana y su hija Susana residían en una casa a las afueras del municipio, la confirmación de su fallecimiento ha traído consigo una mezcla de sentimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  7. 7 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  8. 8

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  9. 9 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  10. 10

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dolor en Pedralba: «La familia de Javi ya va a poder cerrar su tragedia»

Dolor en Pedralba: «La familia de Javi ya va a poder cerrar su tragedia»