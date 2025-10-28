DIRECTO | Primer aniversario de la dana en Valencia
Sigue todos los actos en homenaje a las víctimas del 29 de octubre
Redacción
Martes, 28 de octubre 2025, 10:11
10:21
CATARROJA: El pueblo damnificado por el desastre recuerda la dana. Un año después, rinde homenaje con actos en memoria del 29 de octubre. Decreto de tres días de duelo, minuto de silencio y miniconcierto de cuerda el miércoles 29 a las doce del mediodía.
10:19
VALENCIA: Aprender de los errores y de la experiencia, una clave tras el desastre. Arranca la jornada de lecciones aprendidas tras la dana en la Universitat de València. El catedrático Joan Romero alerta a futuro de que el Mediterráneo «se verá muy afectado por el cambio climático».
10:15
VALENCIA: El Ayuntamiento de Valencia limitará los actos de homenaje a las víctimas de la dana al minuto de silencio que se celebrará al inicio del pleno de hoy. Así lo ha explicado el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero.
10:14
LORIGUILLA: Un corazón de piedra recordará a los voluntarios en Loriguilla. Un paseo de la localidad se rotulará para rendir homenaje a los que ayudaron tras la dana.
10:14
SILLA: Mañana, de 18 a 21 horas, en la plaza del Pueblo, el Ayuntamiento de Silla instalará un pequeño memorial para que todos aquellos que lo deseen puedan rendir su homenaje personal a las 229 víctimas. Será un espacio abierto dónde, de manera libre y voluntaria, quien quiera pueda dejar una flor, una vela o unas palabras de recuerdo y reflexión en memoria de las personas que nos dejaron.
10:13
Luto oficial y banderas a media asta en Valencia
VALENCIA: Valencia se une a los actos en recuerdo de la barrancada. El Ayuntamiento anuncia un día de luto oficial y las banderas ondearán a media asta. Además, el pleno de hoy empezará con un minuto de silencio.
10:11
Soy Juan Antonio Marrahí y, junto a muchos compañeros del periódico, vamos a contaros toda la actualidad sobre la catástrofe más grave de la historia reciente de la Comunitat y España. Hace un año, a estas horas, ya se conocía que una dana (masa de aire frío en altura que se descuelga de zonas árticas) iba a afectarnos de lleno al entrar en contacto con la atmósfera de nuestra zona. Los meteorólogos anunciaban lluvias torrenciales en el arco mediterráneo.
10:05
¡Buenos días! Hoy es 28 de octubre, la víspera del primer aniversario de la trágica dana que arrasó Valencia y dejó 229 muertos, varios desaparecidos y decenas de miles de afectados. Arrancamos un directo en el que vamos a rescatar historias, a contar lo que está pasando y va a pasar en las próximas horas y a repasar el proceso de reconstrucción de pueblos y personas que sufrieron las consecuencias de la riada del 29-O.
-
