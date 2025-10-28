DIRECTO | Primer aniversario de la dana en Valencia

10:11

Soy Juan Antonio Marrahí y, junto a muchos compañeros del periódico, vamos a contaros toda la actualidad sobre la catástrofe más grave de la historia reciente de la Comunitat y España. Hace un año, a estas horas, ya se conocía que una dana (masa de aire frío en altura que se descuelga de zonas árticas) iba a afectarnos de lleno al entrar en contacto con la atmósfera de nuestra zona. Los meteorólogos anunciaban lluvias torrenciales en el arco mediterráneo.