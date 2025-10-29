El día en que Gobierno y Consell casi ni se cruzaron El funeral de estado deja un sinfín de imágenes en clave política: la gelidez entre Mazón y Sánchez, sin cruzar una palabra; el fluido diálogo entre Catalá y Bernabé y el saludo del expresidente Camps al actual jefe del Consell antes del acto

El funeral de Estado por la peor catástrofe natural de la historia reciente de España ha dejado multitud de imágenes en clave política. La ceremonia que ha tenido lugar en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe para recordar a las 229 fallecidos en la dana ha vuelto a escenificar el conflicto institucional abierto entre el Consell y el Gobierno central un año después de la tragedia, perfectamente escenificado en el frío saludo entre sus presidentes: Carlos Mazón y Pedro Sánchez. El barro dejó de estar presente en las calles de los municipios afectados por la riada no se ha ido de la escena política para desgracia de los valencianos

La escenografía previa a la ceremonia ya ha dado buena cuenta de que los puentes entre ambas administraciones siguen rotos. El protocolo ha querido que ni ministros ni consellers pudieran mediar palabra, pese a llegar con escasos segundos de distancia. Mientras los representantes del Gobierno han ido accediendo por goteo o en pequeños grupos, el Consell lo ha hecho en bloque, salvo el president Mazón, que ha llegado más tarde a través de un acceso especial por el que luego han accedido Pedro Sánchez y los Reyes.

El sorprendente saludo entre el jefe del Consell y líder del PPCV con Francisco Camps también ha sido otra de mas estampas más llamativas de la jornada. El breve intercambio de palabras es especialmente llamativo después de haber manifestado abiertamente el expresident de la Generalitat sus intenciones de asaltar la presidencia del partido en la región.

Por contra, el apretón de manos entre Mazón y Sánchez, con cruce de miradas justo y necesario, ha sido la instantánea que mejor plasma la brecha existente entre ambas administraciones desde el pasado 29-O y que no tiene visos de mejora a tenor de la falta de coordinación administrativa para abordar la reconstrucción.

Cabe recordar que la semana pasada tuvo lugar una de las primeras cumbres entre dirigentes gubernamentales y autonómicos. Dicho encuentro estuvo protagonizado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para abordar cuestiones relacionadas con las medidas de recuperación de la Albufera.

Por contra, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, han mantenido una extensa conversación mientras esperaban a Sánchez y los Reyes. Ambas lideresas serán las principales aspirantes a hacerse con la vara de mando del Cap i Casal en 2027.

Eso sí, entre Mazón y Bernabé, que estaban justo al lado, no ha habido ninguna palabra mientras esperaban la arribada del jefe del Ejecutivo. Ambos han mantenido un duro rifirrafe dialéctico casi por cada tema de actualidad derivado de la dana a lo largo de estos meses. Por ello se ha podido ver al jefe del Consell entablar conversación con quien tenía a su izquierda, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Diana Morant, otra de las principales activos de la política valenciana en Madrid y en el Gobierno, no ha acaparado el protagonismo esperado en el acto para nada más y nada menos que secretaria general del PSPV.