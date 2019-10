El deterioro del cuartel de la Guardia Civil de Xàbia avanza ante la falta de inversiones Zona del exterior del cuartel con algunos desconchones y un precinto para evitar cualquier peligro por caída de cascotes. / B. Ortolà Las instalaciones sufren varios desconchones y la caída de cascotes de la fachada ha obligado a precintar una parte del exterior del inmueble R. GONZÁLEZ XÀBIA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:19

El paso del tiempo está dejando mella en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia. El deterioro de estas dependencias, ubicadas en el núcleo urbano de Duanes, avanza sin remedio ante la falta de inversiones para restaurar el edificio. Los desperfectos son visibles en el exterior y también afectan al interior, y no dejan de crecer.

La fachada presenta desconchones en diferentes puntos en los que ha saltado la pintura y hay alguna grieta. Pero resulta especialmente llamativo el precinto colocado hace tiempo para que las personas no pasen por esa zona y evitar así posibles situaciones de riesgo, puesto que ya han caído antes cascotes de la fachada.

Pero los desprendimientos no son algo nuevo, hace años que se produjo el primero. Sin embargo, el hecho de no haber reparado esa zona de las instalaciones del puesto hace que el peligro se mantenga y se acreciente cada día más si no se pone pronto remedio.

La sede de la Benemérita presenta un déficit de doce agentes pese a apoyar a otras demarcaciones

Hace poco más de un mes la Asociación Española de Guardias Civiles también alertó del estado «deplorable» de los puestos de la provincia de Alicante y puso la vista en el de Xàbia. Entre los aspectos negativos, el colectivo destacó que los agentes y sus familias tenían que vivir en unas dependencias «caducas y alarmantemente deterioradas». En un comunicado señalaba que el hecho de que las vigas estuvieran oxidadas se podría achacar a que quizás se hubiese usado agua salada en la construcción del edificio. Asimismo, criticaron que la rampa de acceso era estrecha para las personas con movilidad reducida y que el área de calabozos presentaba desperfectos.

Otras fuentes de la Guardia Civil han dejado patente en diversas ocasiones su pesar por el hecho de que ni desde el Ministerio del Interior ni desde el Ayuntamiento de Xàbia hayan habilitado una partida económica para proceder a la restauración de esta edificación, aunque sea de forma parcial. No obstante, en la pasada legislatura fue el Consistorio de Benitatxell, municipio al que también dan cobertura los agentes, el que decidió hacer una aportación para que se pudiesen renovar las ventanas. Algo posible a raíz de un convenio de colaboración.

Desde la Benemérita se han lanzado indirectas, y también directas, al ejecutivo de Xàbia para que aportara su granito de arena. Pero desde el Ayuntamiento se les ha trasladado la imposibilidad de obtener informes favorables a una inversión en el cuartel ya que es una competencia impropia, le corresponde al Gobierno central asumir el coste de una actuación.

La Guardia Civil de Xàbia cuenta con cerca de 70 efectivos, incluyendo los 14 del Área Fiscal de Dénia. Esta cifra está por debajo de la que haría falta para dar el servicio que les gustaría. Según reconocen, presentan un déficit de una docena de guardias. Su ámbito de actuación no se limita a Xàbia, Benitatxell o Dénia, sino que además prestan apoyo a otras demarcaciones.