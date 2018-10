Detectados más de 60 vertederos ilegales de residuos en Valencia Residuos de la construcción abandonados. / lp Las plantas de valoración sólo tratan dos de cada diez toneladas que se generan en la construcción J. SANCHIS VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:48

Los vertederos de residuos de la construcción ilegales se cuenta por decenas. No hay más que subirse a un AVE con destino a Madrid. Por las ventanas, a medida que va saliendo de la estación Joaquín Sorolla, se pueden ver acumulaciones de escombros de obras. O basta con dar un paseo por Valencia para comprobar cómo se amontonan en cualquier solar.

La Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI) ha detectado ya más de 60 sólo en la provincia de Valencia, pero pueden ser muchos más. Según Vicente Ferrer, portavoz de la asociación, el número puede dispararse. En la Comunitat pueden haber abandonadas «millones de toneladas sin control».

LOS VERTEDEROS uÁrea metropolitana En la salida del AVE a Madrid se encuentran varios puntos donde se abandonan escombros. uMateriales peligrosos En algunos puntos se ha detectado la presencia de productos muy contaminantes como la uralita. uVuelo de drones Se han detectado parcelas en Náquera, Carlet, Montserrat y Alginet con abundantes residuos.

Ante ello, la asociación ha reclamado a la administración la elaboración de un mapa actualizado para conocer las dimensiones reales del problema. Los datos de los que dispone la asociación proceden de su 'vertedero virtual' en el que se contabilizan los lugares, tras verificarlos, en los que les comunica que se acumulan estos residuos.

Con este procedimiento han contabilizado ya 5.000 toneladas de escombros en los accesos del AVE y Euromed por las zonas de Malilla, Creu Coberta, Fonteta de Sant Lluis y La Punta. Hay también vertederos visibles en Torrent, Picassent y Quart de Poblet. En algunos puntos hay acumulados materiales de peligrosidad alta, como uralita. También se han realizado inspecciones con drones en localidades como Náquera, Montserrat, Carlet y Alginet.

El problema, denunciaron, es que no hay control por los ayuntamientos ni una legislación autonómica adecuada con lo que «se corre el riesgo de que la Comunitat se convierta en un basurero autorizado».

En la provincia de Valencia hay una decena de plantas de valorización. Pero trabajan muy por debajo de su capacidad. Únicamente dos de cada diez toneladas de los vertidos que se generan en la construcción pasan por estas instalaciones, mientras que el 80% son abandonados donde resulta más cómodo.

Desde la asociación denuncian que estos escombros proceden tanto de las edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos y derivados de las pequeñas obras de reforma.

Legislación

Los empresarios resaltan que existen una legislación básica estatal que no se está cumpliendo en la Comunitat. Y los primeros en no aplicarla son las administraciones. Vicente Ferrer explicó que las corporaciones locales no están realizando las labores de inspección necesarias. Indicó que los ayuntamientos se escudan en que no existe «un modelo de referencia en el que inspirarse».

El problema se agrava, añadió Ferrer, porque la administración autonómica todavía no ha aprobado un decreto que aplique la legislación estatal a la Comunitat. «Y se lo solicitamos hace dos años, pero hasta el momento no se ha puesto en marcha el procedimiento para validar un decreto a nivel autonómico», lamentó el portavoz de la asociación empresarial. Una legislación, en cambio, que ya existe en comunidades como Madrid, País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía.

La acumulación de estos residuos puede crear un problema medioambiental de envergadura, resaltaron desde la asociación. Por un lado, se crea un problema de carácter paisajístico. Por otro, se puede agravar la contaminación de los acuíferos, lo que puede constituir un riesgo para la salud.

Desde ARCI han reclamado que se que obligue a las corporaciones locales a que regulen y promuevan el uso de la legislación vigente y que pongan coto, mediante inspecciones y multas ejemplificadoras, a quienes realizan estos vertidos.

También han solicitado que se diseñen actuaciones que permitan detectar estos vertederos incontrolados, que se denuncien las infracciones y que se agilicen los trámites para penalizar y acotar estas actuaciones que no cuentan con autorización.