La dependencia sigue atascada Dependientes y familiares en una protesta en Les Corts / j. j. monzó La lista de espera sube por quinto mes consecutivo y roza los 27.000 afectados | Los usuarios temen que la inestabilidad del Gobierno central prolongue la demora para obtener las ayudas, que alcanza los 21 meses DANIEL GUINDO VALENCIA. Martes, 17 septiembre 2019, 00:14

En total son 26.634 los solicitantes de las ayudas previstas en la ley de dependencia que todavía no ha recibido ninguna de las prestaciones que contempla la normativa, según los datos que recoge la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a fecha 2 de septiembre, última cifra disponible. Son ya cinco meses consecutivos en los que esta cifra no para de aumentar debido, especialmente, al aluvión de nuevas solicitudes que están recibiendo los servicios sociales municipales, y que la mayoría de los meses supera las 3.000. La revisión de informes, por contra, no funciona al mismo ritmo, por lo que pese a que cada vez hay más beneficiarios (alrededor de un millar más al mes), la cantidad de solicitantes en lista de espera sigue creciendo, al menos desde el pasado mes de mayo. Así las cosas, la bolsa de solicitantes vuelve a encontrarse en unos niveles similares al arranque de 2018.

Y las previsiones no son demasiado halagüeñas. La inestabilidad política por la que está atravesando el Gobierno central está haciendo que aumente la preocupación del colectivo ante el retraso en la llegada de la necesaria financiación. «A pesar de que hay más beneficiarios, la lista de espera no disminuye y no se acaba. Además, el tiempo de tramitación ronda el año o el año y medio... Es muy preocupante», resume Carme Santamaría, secretaria y portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Castellón. «Además, la situación a corto y medio plazo invita a pensar que no se va a solucionar y que se va a ir agravando», destaca en relación a la falta de financiación estatal. Santamaría recuerda también que, a las demoras, se suma la falta de plazas en centros y residencias o que la Generalitat todavía no ha hecho efectiva la devolución de los recortes aplicados entre 2012 y 2015, y que los tribunales han considerado contrarios a la normativa.

Los afectados, además, se ven obligados a recurrir hasta el Síndic de Greuges para tratar de reclamar sus derechos. En concreto, y relacionadas con el ámbito de la dependencia, el defensor del pueblo valenciano ha tramitado en lo que llevamos de año cerca de medio millar de quejas de usuarios, la gran mayoría de ellas por las demoras para contar con la valoración de su caso para obtener alguna de las prestaciones previstas en la normativa actual. En una de las últimas, fechada el pasado 8 de agosto, el Síndic se refiere a que una usuaria lleva más de 21 meses esperando la valoración de su caso por lo que solicita a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que «revise y evalúe el procedimiento técnico administrativo actualmente implantado para la resolución de expedientes de dependencia, al objeto de lograr que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos», como recoge la propia resolución.

El Síndic de Greuges pide al Consell que revise todo el proceso para resolver en los plazos legales

Los retrasos en el ámbito de la responsabilidad patrimonial (devolver a los afectados la disminución de su prestación o los copagos a los que tuvieron que hacer frente en centros o residencias) es otro de los motivos por lo que los afectados acuden al defensor del pueblo. Santamaría calificó estos retrasos como un despropósito, puesto que el compromiso de la conselleria era que en marzo la devolución de la minoración de las prestaciones se habría devuelto, aunque todavía faltan afectados pendientes de cobrar.