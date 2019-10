La demora quirúrgica en los hospitales públicos duplica la de los concertados Personal sanitario durante una operación. / lp La espera para pasar por quirófano roza los cuatro meses en los centros de gestión directa mientras que en las concesiones no supera los 50 días DANIEL GUINDO VALENCIA. Viernes, 18 octubre 2019, 02:10

Las esperas que sufren los pacientes para pasar por quirófano es uno de los principales problemas de la sanidad valenciana, especialmente en los hospitales de gestión pública, donde se acumulan las mayores demoras. En concreto, y con datos referidos al pasado mes de mayo, los centros hospitalarios que dirige directamente la Conselleria de Sanidad registran, de media, unas esperas cercanas a los cuatro meses, mientras que los hospitales regidos bajo la fórmula del concierto apenas alcanzan los 50 días. Así se desprende de las cifras proporcionadas por el departamento que dirige Ana Barceló a una respuesta parlamentaria dada al coordinador de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana. En el ranking, los dos hospitales de Castellón (provincial y general), así como el de Alcoy y el de San Juan de Alicante presentan las mayores demoras, con 178, 171, 168 y 166 días de espera máxima (la demora media más alta acumulada). En el caso de la provincia de Valencia, el General es el centro sanitario que acumula los retrasos más amplios con 141 días.

En el otro extremo se encuentran los hospitales bajo la modalidad de concesión administrativa. El de Manises, gestionado por Sanitas, apenas presenta una demora máxima de 37 días, mientras que el del Vinalopó, dirigido por Ribera Salud, se queda en 43. Esta última compañía también se encuentra a los mandos del hospital de Torrevieja, cuya demora media llega a los 47 días. El último de los centros hospitalarios de gestión indirecta que queda en la Comunitat, el de Dénia (Marina Salud), presenta unos datos algo peores (68 días), pero todavía lejos de los hospitales públicos. Tanto estas cifras como las auditorías elaboradas por la Sindicatura de Comptes contradicen el mensaje que el actual Consell ha lanzado en más de una ocasión y que se centra por apostar, casi exclusivamente, por la gestión pública. De hecho, durante prácticamente toda la pasada legislatura, tanto el presidente Ximo Puig como las conselleras de Sanidad, primero Carmen Montón y después Ana Barceló, han insistido en adelantar la reversión del departamento de Dénia, un área de salud que, sin embargo, presenta unos resultados mejores -al menos en esperas para intervenciones quirúrgicas- que la mayoría de los hospitales públicos. Sobre ello, Zaplana insta a Sanidad a «preocuparse» por los hospitales que mayores tasas de espera presentan, mientras que subraya que son, precisamente, los centros de gestión indirecta los que logran reducir la media autonómica de demoras, por lo que sin ellos todavía se dispararía más. Por otra parte, entre los centros sanitarios de gestión directa también existen grandes diferencias. Por ejemplo, el de Requena apenas tiene 50 días de demora, mientras que La Ribera se queda en 65. Precisamente en el hospital de La Ribera, el primero en pasar de manos privadas a públicas, el personal sanitario no acaba de estar contento del todo con la gestión de la conselleria. El comité de empresa se reunió el martes con representantes de Sanidad y terminaron la reunión «muy decepcionados». «La conselleria se ha ratificado en sus líneas rojas: no a la promoción interna, no a la jubilación parcial y no a aumentar la jornada de aquellos que están a jornada parcial», resumieron. Desde la Junta de Personal reclaman más plantilla de administrativos para los centros de salud y de enfermeros en las plantas de especialización.