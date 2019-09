La delincuencia callejera se acentúa en Valencia

Dimisión en bloque en la CEP tras la expulsión del secretario

La Confederación Española de Policía ya no existe, literalmente, en la Comunitat. Al menos, de momento. El sindicato representativo de la Policía Nacional ha saltado por los aires después de que su secretario regional, Fran Estacio, fuera cesado a finales del pasado mes de agosto, según él como estrategia para anular a posibles rivales para liderar el sindicato policial. Y la siguiente consecuencia ha sido la dimisión en bloque de todo el Comité Ejecutivo de la CEP en Valencia, incluido su número dos, Saúl Iglesias, quien se ha trasladado junto a Estacio a formar parte como vocales de otro sindicato: la Unión Federal de Policía, UFP, donde ya se han dado de alta alrededor de un centenar de afiliados, entre ellos 65 de los 83 delegados previamente presentes en la CEP, en un innegable apoyo de los agentes.

«¿Cómo voy a continuar en una organización sindical donde no se nos quiere? ¿Cómo voy a defender unas siglas que se han portado así hacia este Comité Provincial y Regional? Todo tiene un límite. Para mí formar parte de este comité Provincial ha sido vocacional, y mi principal y única finalidad ha sido la defensa del policía y de todos vosotros, pero no a cualquier precio y menos en un sitio donde no se me quiere», sostiene el anterior número dos de la CEP en la carta pública en la que anuncia su dimisión.

Estacio ya aseguró en agosto que iba a emprender «acciones legales» contra la CEP por imponerle una sanción sindical que le impedía presentarse a las elecciones (por levantarse de la mesa en una asamblea nacional) y que finalmente acabó con su expulsión. Se espera que otros comités provinciales de la CEP sigan el mismo camino.