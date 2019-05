«Dejan abandonados a los niños al eliminar el concierto» Marisa, Izan y una especialista de la fundación, ayer. / irene marsilla La Fundación Auxilia presenta 4.000 firmas para que Educación no suprima el concierto con el que atienden a escolares enfermos D. GUINDO VALENCIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:38

«La labor que hacen los profesionales de la Fundación Auxilia no tiene precio porque, si no vienen ellos a ayudarnos en casa, ¿quién va a venir?». Marisa es la madre de Izan, uno de los niños que recibe clases educativas en su propio domicilio gracias a los profesionales de la entidad. Pero la Conselleria de Educación ha decidido suprimir el próximo curso el concierto educativo a través del cual la entidad gestiona un colegio de Educación Especial destinado a atender a niños con enfermedades graves o crónicas que no pueden acudir a su centro escolar ordinario por sufrir una enfermedad. Para tratar de evitarlo, la fundación presentó ayer en el departamento unas 4.000 firmas de apoyo.

Pero si nada lo remedia, Izan y otra veintena de alumnos se quedarán sin clases. «Mi hijo tiene un trastorno grave de conducta y no puede ir a un centro normal porque peligra su integridad y la de los que están a su alrededor. Pero gracias a la fundación recibe una hora y media de clase al día de forma adaptada a sus necesidades. Sin embargo, si quitan el concierto dejan a estos niños abandonados totalmente». «Sin ellos, ¿qué sería de mi hijo?», se pregunta. Marisa teme que la situación se agrave. «El próximo curso mi hijo estará matriculado, pero no podrá ir al colegio. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una denuncia de los servicios sociales».