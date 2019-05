El Defensor del Paciente pide a la fiscalía que intervenga en la limpieza de los hospitales Limpieza en el Hospital La Fe de Valencia. / EFE La asociación advierte de falta de personal y teme que aumenten las infecciones DANIEL GUINDO Valencia Miércoles, 15 mayo 2019, 14:04

«Consideramos que lo que denuncian los trabajadores de limpieza es un grave riesgo para salud y la vida de los pacientes ingresados por las infecciones hospitalarias, a los que se les podría ocasionar más daño del que padecen. Si hay algo que es de obligado cumplimiento es que un hospital o centro sanitario debe estar impoluto en su limpieza». Así de clara se muestra Carmen Flores, presidenta de la asociación el Defensor del Paciente, en la carta remitida al Fiscal Superior de Valencia, al que solicita su intervención en el asunto. Flores se refiere al escrito que una parte de los delegados sindicales han presentado a las empresas que prestan este servicio a la conselleria, en el que alertan de algunas deficiencias.

«La falta de personal hace que esta limpieza brille por su ausencia por la rapidez con la que tienen que hacer su trabajo y que, obviamente, incluyen quirófanos, UCIS y habitaciones con pacientes bajos en defensas a los que se pone en peligro«, ha agregado. Al respecto, también ha recordado que »la responsabilidad de garantizar la limpieza de los hospitales es de los que tienen el deber de contratar y tener el suficiente personal y de dotarlo de medios suficientes. Son también responsables de poner en riesgo a los pacientes«. El Defensor del Paciente entiende que esta situación supone una »dejación de funciones poniendo en riesgo la salud pública, le pedimos una investigación para depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar en este caso«, puesto que los pacientes acuden a los hospitales »a curarse o mejorar, y no para adquirir una infección por suciedad«.

Por otra parte, Flores explica que esta solicitud se fundamenta en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.

Frente a ellos, fuentes sindicales aclaran que la problemática viene de lejos, del momento en el que se adjudicó este servicio a las compañías que lo prestan. «Las empresas se presentaron con ofertas a la baja y la conselleria las aceptó, pero los pliegos de condiciones normalmente no lo cumplen y, al tratarse de hospitales, se quejan del mal servicios. Y esas obligaciones no se pueden cumplir en condiciones porque hay pocos trabajadores», apuntan desde el sindicato CSIF. Por ejmplo, «ciertos servicios tienen que recoger residuos y esto les supera y dicen que lo haga el personal del hospital, pese a que en el pliego de condiciones sí que se asume este servicio», agregan.

Al respecto, señalan que hay dos puntos clave. Por un lado, la falta de personal de limpieza. «Para limpiar quirófanos y plantas hacen falta dos o tres personas por planta, pero hay dos o tres para todo el edificio. Van desbordados y no llegan a todo y, al ocurrir esto, dicen que ciertas cosas no deberían hacerlas, aunque las ponga en el pliego». Al respecto, han precisado desde CSIF que el encapsulado de los materiales delicados como jeringuillas sí lo lleva a cabo el personal sanitario, pero son los trabajadores de la limpieza los que tienen que retirar los cubos. «Cuando el servicio de limpieza lo prestaba personal estatutario estos problemas no existían», han advertido.

Desde CCOO, por su parte, han informado que se ha solicitado una reunión con la Conselleria de Sanidad para tratar el próximo pliego de condiciones del servicio de limpieza de los hospitales con el fin de mejorarlo y que no se reproduzcan problemas de este tipo.