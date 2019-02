Defensa descarta desmilitarizar a corto plazo Capitanía por falta de alternativas La ministra Margarita Robles estudia la petición del Consell pero supedita la decisión a contar con un espacio similar donde reubicar las instalaciones D. GUINDO Domingo, 17 febrero 2019, 00:09

El Ministerio de Defensa no cierra la puerta a que, en un futuro, los militares abandonen el convento de Santo Domingo, que en la actualidad acoge Capitanía, pero sí descarta a corto plazo adoptar esta decisión ante la falta de un espacio viable en el que reubicar a este personal.

Así se desprende de la respuesta dada por la titular del departamento, Margarita Robles, a la pregunta de LAS PROVINCIAS de si el ministerio ha dado ya respuesta oficial a la petición de la Generalitat de desmilitarizar el recinto de la plaza de Tetuán. «Nosotros estamos viendo todas estas cuestiones. Sobre todas aquellas instalaciones militares que hayan quedado en desuso, o que se les pueda encontrar una alternativa, nosotros estamos absolutamente abiertos» pero, advirtió que «hay que pensar que las instalaciones militares son parte del patrimonio del Estado y, por tanto, no pueden ser objeto de una negociación como si fueran el libre mercado».

En esta línea, insistió en que «desde este punto de vista, hacemos una valoración muy social, vamos a estudiarlo», afirmó en relación a la petición del Gobierno autonómico, aunque matizó: «Yo no me puedo comprometer en este momento, pero hay disponibilidad por parte del Ministerio de Defensa de que en aquellos casos en los que se dé salida a las necesidades de las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a trabajar para que tengan un destino social».

Robles subraya que las instalaciones militares son propiedad del Estado y no están sujetas a negociación

Acto seguido, insistió: «Lo estamos estudiando, pero no me puedo comprometer en este momento porque no es tan sencillo». «En este caso concreto, que habría que buscar una alternativa, no es tan sencillo», reiteró.

Al respecto, Robles precisó que «el problema es que está en uso, entonces para esto tendría que haber alternativas, otros sitios, y no es tan fácil. Tendríamos que contar con un sitio en iguales condiciones, y es difícil, así que no me puedo comprometer». Aún así, dejó una puerta abierta: «tal vez dentro de unos años...».

La ministra de Defensa realizó estas declaraciones ayer poco antes de participar en un acto que se oficializó que los viejos cuarteles de Mislata se transformarán en una residencia y un centro de día. Robles estuvo acompañada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que, en relación a la desmilitarización de Capitanía, recordó que «es una petición que hace Les Corts y que nosotros estamos negociando con el ministerio»; y a este respecto, agregó: «ha habido una magnífica buena voluntad por parte de Defensa en todo momento». Sobre ello, reconoció que el convento de Santo Domingo forma parte del proyecto de los palacios abiertos «con lo que estamos colaborando y cooperando». De hecho, uno de los motivos que argumentaba Les Corts para solicitar que los militares se marchen de Capitanía era para, precisamente, que la instalación sea visible, algo que ya ocurre en la actualidad.