Declarado un incendio forestal en Buñol Varias dotaciones de bomberos se encuentran ya trabajando en la zona para controlar las llamas

Redacción Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:18 | Actualizado 22:04h.

Un incendio forestal de ha declarado a ultima hora de la tarde en Buñol, en las proximidades al casco urbano del municipio en una zona conocida como El Ciprés. Las llamas se han extendido con rapidez debido al fuerte viento y los medios tratan de extinguirlo, aunque al caer la noche no pueden acceder los medios aéreos. La cercanía del fuego puede llevar a plantear la posible evacuacion de vecinos.

Al lugar del siniestro se han desplazado ocho unidades de bomberos forestales y siete autobombas, tres dotaciones y un oficial del Consorcio de Bomberos, dos coordinadores y un técnico forestal y un agente medioambiental. También se ha movilizado una unidad de Servicio Vital Básico del CICU como medida preventiva.

Ampliar El fuego declarado en Buñol. LP

(21:40 h) 🔥Actualización #IFBuñol



Resumen medios movilizados:

➡️8 unidades de @gvabforestals + 7 autobombas

➡️3 dotaciones y 1 oficial de @bombersvalencia

➡️2 coordinadores forestales y 1 técnico forestal

➡️#CPIF moviliza 1 agente medioambiental

➡️CICU moviliza 1 SVB en… — Emergències 112CV (@GVA112) September 10, 2025

La inquietud se ha instalado entre los vecinos del municipio. «Vivimos cerca de las montañas y no tenemos forma de saber si se propaga», ha rogado Eli en la cuenta de X del Centro de Emergencias. «Está muy cerca del pueblo y creciendo muy deprisa. Hay rachas fuertes de viento y ya es de noche», ha señalado otra vecina.